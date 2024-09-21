Армия РФ в очередной раз нанесла ракетный удар, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные дома.

В ночь на 21 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог, известно, что россияне убили троих человек, среди них дети.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Известно, что в данный момент продолжается ликвидация последствий ракетной атаки по жилому сектору города.

Сообщается о трех погибших и трех раненых, в том числе дети, также под завалами могут еще быть люди.

В городе разворачивают штаб помощи пострадавшим.

Глава Днепропетровской ОВА отметил, что среди погибших есть ребенок.

"Мальчику, которого убили россияне в Кривом Роге, было 12 лет. Ракетный удар оборвал жизнь и двух женщин – 75 и 79 лет", - сообщил он.

Также в вечером пятницу, 20 сентября, оккупанты ударили по территории гражданского предприятия Харькова в центральной части города и по частному сектору Холодногорского района.

В результате вражеской атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные дома.

Об этом сообщило МВД в Telegram.

По их данным пострадали 13 человек, из которых трое несовершеннолетних.

Восемь человек госпитализированы, двое детей и один взрослый находятся в легком состоянии, остальные в среднем.

Известно, что результате попадания повреждена больница. Повылетали окна и оторвало потолки

"Эти пациенты уже хотели отдыхать. Был почти комендантский час...", - говрится в сообщении.

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