Кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить турецкое блюдо карниярик – баклажаны, фаршированные мясной начинкой.
"Блюдо очень эффектное, нарядное и очень вкусное! Обязательно попробуйте его приготовить!", - советует блогерка.
Ингредиенты на 6-8 баклажанов:
- лук – 1-2 шт.
- сладкий перец - 1 большой
- чеснок – 2-3 зуб.
- говядина – 500-600 г
- соль, перец, чили, петрушка
- помидор
- томатная паста - 2 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- вода (горячая) – 200 г
- растительное масло для жарки
С баклажанов овощечисткой полосками снимаем кожуру и проделываем продольный надрез до середины каждого баклажана. Смазываем баклажаны со всех сторон и в разрезе маслом и выкладываем на противень разрезом вверх.
Запекаем баклажаны в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20-30 минут до мягкости. А тем временем готовим начинку.
Сладкий перец и лук нарезаем кубиками, а чеснок мелко. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем лук с чесноком до мягкости. Добавляем перец и жарим, чтобы он тоже стал мягким.
После этого добавляем к овощам говяжий фарш и жарим до его освещения. Добавляем соль, молотый перец и чили по вкусу. Выключаем огонь, добавляем нарезанную петрушку и перемешиваем.
для соуса смешиваем томатную пасту с солью, сахаром и горячей водой. Помидор просто нарезаем колечками.
Запеченным баклажанам с помощью двух ложек придаем форму челноков, наполняем их мясной начинкой, поливаем соусом, сверху добавляем кольца помидоров и запекаем еще 20 минут при 200 градусах.
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