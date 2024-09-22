Этот пирог легкий в приготовлении, ароматный и нежный, идеально подходит для тех, кто только начинает свой кулинарный путь.
Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала в Инстаграм делится рецептом быстрого лимонного пирога с ягодами и тестом фило.
Ингредиенты:
- 400 г теста фило
- 180 г сливочного масла
- 200 мл сливок (жирность 30−33%)
- Цедра одного лимона
- 250 г яиц (около 5 шт.)
- 150 г сахара (примерно 6 ст. л. с горкой)
- Малина и голубика (или другие ягоды по вкусу)
- Сахарная пудра (для декора)
Этапы приготовления:
Растопите сливочное масло. Возьмите один лист теста фило и смажьте его маслом, затем накройте вторым листом теста. Повторите это с оставшимися листами, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Разложите ягоды (малину и голубику) на тесто. Сверните его в форме улитки и выложите в круглую форму диаметром 25 см. Смажьте сверху сливочным маслом. Разогрейте духовку до 180°C с конвекцией и выпекайте тесто 10 минут.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, в это время взбейте яйца с сахаром, добавьте сливки и натрите лимонную цедру. Хорошо перемешайте смесь.
Выньте горячий пирог из духовки и залейте его приготовленной яично-сливочной смесью. Верните пирог в духовку и выпекайте еще 30 минут при той же температуре. За 5 минут до готовности выньте пирог, добавьте сверху свежие ягоды, и допеките его последние 5 минут, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Достаньте пирог из духовки, дайте ему остыть, и перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
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