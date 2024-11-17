На сковородках и кастрюлях за годы использования жир и сажа образуют плотный черный нагар, но есть несколько секретов, которые помогут вернуть посуде магазинный вид.

В магазинах есть множество средств, этикетки которых обещают очистить сковородки и другую посуду и поверхности от устаревшего жира и нагара, но их эффективность иногда сомнительна.

Поэтому можно сэкономить и обойтись вообще без специальных средств, пользуясь тем, что есть дома у каждого.

Как очистить сковороду, если у вас только легкий нагар на внутреннем покрытии сковороды

В таких случаях обычно достаточно просто налить в сковороду воду, поставить на плиту и пропарить на огне примерно 10-15 минут. После этого сливаем воду, удаляем нагар губкой или не царапающей щеткой, промываем теплой водой и вытираем досуха.

Как очистить сковороду от нагара с помощью соды и уксуса

Этот способ подойдет для удаления нагара как на внутренней, так и на наружной сковороде. Посыпаем поверхность содой, заливаем небольшим количеством уксуса, чтобы началась реакция, и оставляем на некоторое время (минут на 5). После этого губкой оттираем нагар и промываем сковороду.

Как очистить сковороду от нагара с помощью картофеля и соли грубого помола

Этот необычный, но действенный способ подойдет для очистки даже старых сковородок, причем и внутренней, и наружной поверхностей. Картофель разрезаем пополам. Насыпаем на сковороду соль и половиной картофеля оттираем нагар. После этого промываем сковороду.

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