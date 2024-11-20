Такой шаг стал новым вызовом для Москвы, ранее предостерегавшей Запад от подобных решений, считая это эскалацией конфликта.

Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что удары по России западным оружием будут означать "объявление войны" НАТО. Однако после первых применений ракет ATACMS Москва пока ограничивается заявлениями и размышлениями о потенциальном ответе. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал использование этого оружия "новым уровнем напряженности".

Российские пропагандисты и политики среднего звена начали активно обсуждать возможный ответ Кремля. В частности, телеведущий Дмитрий Киселев пригрозил "любыми ответами", включая ядерный удар, если Запад продолжит поддержку Украины.

Военный эксперт Ян Матвеев предполагает, что украинские ракеты, возможно, будут наносить удары по базам и складам боеприпасов в Курской области России. Однако эффективное противодействие этому оружию нуждается в изменениях в российской системе ПВО, что может занять несколько недель, добавляет Матвеев.

Кстати, для Украины использование ATACMS открывает новые перспективы в войне. Эти ракеты способны наносить удары по стратегическим целям на расстоянии до 300 км, что позволяет усилить давление на российские силы, накапливающиеся у границ. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что подобные действия не требуют публичных анонсов: "Ракеты скажут сами за себя".

В то же время Кремль демонстрирует неопределенность в своей реакции на такое решение Байдена. В российских соцсетях и оппозиционных кругах идут споры: часть населения ждет решительного ответа, другие же готовятся к очередным "выражениям беспокойства".

Источник: politico .

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