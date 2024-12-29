В Европе продолжаются обсуждение возможного введения миротворцев на линию разграничения между Украиной и Россией в случае достижения мирного соглашения.

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил условия, при которых немецкие солдаты могут быть размещены в Украине.

По его словам, это станет возможно только после прекращения огня между Украиной и Россией, пишет ntv.

"Я хочу четко заявить одно: пока война не закончится, на украинской земле не будет ни одного немецкого солдата. Возникает вопрос, когда должно наступить перемирие или мир - и когда будет понятно, как это выглядит. Например, будет ли линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, в которой будут вооруженные силы обеспечивать мир? Как видите, здесь еще слишком много открытых вопросов, чтобы сделать заявление", – заявил Писториус

Министр также уточнил, что решение об участии Германии в миротворческой миссии будет приниматься парламентом страны. В то же время Писториус подчеркнул, что Германия как одна из крупнейших стран НАТО и ведущая экономика Европы не останется в стороне и примет участие в миротворческих усилиях, если это будет необходимо.

Это заявление прозвучало на фоне обсуждений в Европе по поводу возможного введения миротворцев на линию разграничения между Украиной и Россией в случае достижения мирного соглашения. Известно, что дискуссии о введении миротворцев продолжаются, и вопрос этой миссии остается открытым. Военный аналитик Франц Штефан Гади подчеркивает, что для эффективности миссии необходимы хорошо оснащенные и боеспособные войска, а не просто наблюдательная миссия ООН.

Источник: n-tv .

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