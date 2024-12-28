Самый удачный день месяца для вашего знака зодиака в январе 2025 года, отбросьте прошлое и освободите место для нового начала.

В январе 2025 года кардинальный сдвиг планет и новая энергия, которая не похожа ни на что прежде, повлияют на самый удачный день месяца для каждого знака зодиака.

Месяц начинается с возможности исцеления, высказывания своей правды и переоценки своих ценностей с существенным акцентом на своих эмоциях, чувствах и интуиции о том, куда вам следует вкладывать свою энергию.

Проведите время, медитируя и укрепляя свою духовную связь. Поразмышляйте о своих мечтах и ​​вере во вселенную, которая всегда поддерживает ваш выбор и путь. Опирайтесь на невидимое и, положив руку на сердце, знайте, что этот год не о выживании, а о процветании.

Самый удачный день января 2025 года для каждого знака зодиака:

Овен

Самый счастливый день месяца для Овна: среда, 8 января.

Все складывается для тебя, Овен. Хотя в последнее время ты больше сосредотачиваешься на своей карьере и создании нового начала и большей стабильности, твой процесс получает божественное благословение в этом месяце, поскольку Меркурий переходит в Козерога в среду, 8 января.

С начала сезона Козерога в декабре 2024 года вы больше сосредотачиваетесь на подаче заявок на новые должности или отстаивании своих интересов в плане повышения по службе. Как только Меркурий перейдет в Козерога, вы услышите радостные новости о новой карьерной перспективе, что даст вам возможность начать новую обильную фазу в вашей профессиональной жизни.

Телец

Самый счастливый день месяца для Тельца: среда, 29 января.

Дайте себе шанс и начните новое дело, занимаясь тем, что любите, Телец. Хотя вы всегда желали финансовой безопасности и лучших вещей в жизни, ваша главная мотивация недавно изменилась. Вместо того, чтобы заботиться только о денежных выгодах, вы начали искать больше смысла в своей карьере.

Подумайте о том, чего вы хотите для себя, к чему призывает вас ваша душа, и проявите это с Новолунием в Водолее в среду, 29 января. Новолуние символизирует новое начало, а в вашем профессиональном плане оно символизирует горячее желание придать своей работе больше смысла.

Близнецы

Самый счастливый день месяца для Близнецов: понедельник, 27 января.

Не тратьте время на маленькие мечты, Близнецы — это ваш шанс мечтать по-крупному! Ваша вера в себя побудила вас рискнуть в том, к чему вы чувствуете призвание. Позволяя себе быть в процессе и сосредоточившись на том, чтобы чувствовать себя более уверенным, вы подготовились к захватывающему и авантюрному новому периоду, который начнется, когда Меркурий перейдет в Водолея в понедельник, 27 января.

Меркурий в Водолее дарит возможности для новых начинаний, изобилия, карьеры и путешествий. Продолжайте укреплять свою уверенность , чтобы вы могли использовать это время, чтобы задать тон на предстоящий год. Вы хотите большой жизни, Близнецы, и вам решать, как ее создать.

Рак

Самый счастливый день месяца для Рака: суббота, 11 января.

Вы начинаете прекрасную новую эру в своей жизни, Рак, поскольку Северный узел переходит в Рыбы в субботу, 11 января. После прошлого года вы более чем готовы оставить прошлое позади. Этот астрологический сдвиг позволяет вам сделать это, но вы должны помнить все, чему научились.

Северный узел представляет вашу судьбу, жизнь, предназначенную для вас, и часть вашего душевного контракта в этой жизни. В Рыбах Северный узел представляет удачу, изобилие, новые возможности, духовность и экспансивность.

Вы действительно закончили со всем, через что вы прошли, и теперь мир у ваших ног. Просто убедитесь, что вы принимаете решения, которые уважают вас, и не жертвуете своими мечтами ради кого-то другого. Сохраняйте равновесие и будьте готовы защитить то, что для вас наиболее важно, чтобы эта новая эра стала той, которой вы сможете в полной мере насладиться.

Лев

Самый счастливый день месяца для Льва: четверг, 30 января.

Жизнь продолжает давать одни и те же уроки, пока вы не поймете, как их пройти. С тех пор, как Уран вошел в Тельца в 2018 году, вы были сосредоточены на трансформации своей профессиональной жизни и принятии божественного плана вселенной.

Уран будет ретроградным до конца января и перейдет в новый знак зодиака во второй половине 2025 года. Это время, чтобы поразмышлять о том, что изменилось в вашей карьере с 2018 года, и что это означает для ваших будущих намерений. Как только Уран остановится прямо в Тельце в четверг, 30 января, вы вступите в период действия, когда у вас будет первая половина года, чтобы внести любые оставшиеся изменения, которые могут помочь вам добиться успеха.

Дева

Самый счастливый день месяца для Девы: четверг, 2 января.

Правда часто скрывается под слоями путаницы, Дева. И хотя путаница является частью процесса понимания, вы должны прояснить вещи, чтобы двигаться вперед в этой жизни. Вы можете чувствовать себя разорванным на части из-за многих аспектов своей жизни (хотя, честно говоря, вы видите положительные результаты независимо от того, что происходит), но Веста, переходящая в Скорпиона в четверг, 2 января, поможет.

Астероид Веста в Скорпионе представляет эмоциональную трансформацию. Этот транзит помогает прояснить любые оставшиеся сомнения, позволяя вам принимать решения относительно вашего будущего и, наконец, чувствовать, что вы движетесь вперед.

Весы

Самый удачный день месяца для Весов: понедельник, 13 января.

Успех ваш, дорогие Весы. Вы работали с мощной энергией в течение последних нескольких месяцев, которая помогла вам расставить приоритеты в своих мечтах и ​​инвестировать в то, чтобы направить свою карьеру в новом направлении.

Но ваш успех не обошелся без трудностей, и вам кажется, что вам пришлось ждать дольше обычного, чтобы увидеть, как ваши мечты воплощаются в жизнь. Все это было частью божественного процесса, который достигнет пика в понедельник, 13 января, когда Полнолуние в Раке осветит ваш дом признания и успеха.

Скорпион

Самый счастливый день месяца для Скорпиона: понедельник, 13 января.

6 декабря 2024 года Марс разместился ретроградно во Льве, обозначив период размышлений в вашей карьере и помогая вам понять, как вы определяете профессиональный успех. Но в понедельник, 13 января, Марс перейдет в Рак в рамках своего ретроградного путешествия, меняя ваш фокус и позволяя вам проделать работу по проявлению новых начинаний в вашей жизни.

С ретроградным Марсом, проходящим через ваши дома карьеры, изобилия, удачи, путешествий и новых начинаний, вам предлагается поразмышлять о возможностях, которыми вы воспользовались, и о тех, о которых вы, возможно, сожалеете, что не дали им шанса. Но не цепляйтесь за сожаления слишком сильно, потому что речь идет о перенаправлении вашего пути, создании большего пространства для новизны и достижений.

Стрелец

Самый удачный день месяца для Стрельца: среда, 29 января.

Нет смысла оглядываться назад, Стрелец. Хотя вы могли бы поступить по-другому, если бы у вас был второй шанс, «а что, если» мешает вам воспользоваться преимуществами нового года.

Вы только начинаете новую главу жизни, посвященную большей подлинности и успеху, и вы можете использовать энергию вокруг Новолуния в Водолее в среду, 29 января, чтобы принять новую перспективу. Это может помочь вам завершить любые затянувшиеся ситуации и развить более глубокое понимание того, чего вы хотите.

Козерог

Самый счастливый день месяца для Козерога: понедельник, 27 января.

Хотя вы достигли большого успеха , Козерог, вы все еще ищете большую финансовую независимость и безопасность. Хотя деньги не делают все идеальным, они могут помочь вам заботиться о тех, кто значит для вас больше всего.

Пока вы усердно наращивали свои финансы, вы получите значительный импульс, как только Меркурий перейдет в знак Водолея в понедельник, 27 января. Меркурий в Водолее принесет новые финансовые перспективы через работу, инвестиции или подарки от близких вам людей, подтверждая этот новый период успеха, к которому вы стремились.

Не забудьте насладиться своим успехом вместе с теми, кто поддерживал вас на этом пути. Возможно, вам стоит подумать о планировании зимних каникул, чтобы отдохнуть и насладиться тем, чего вы добились упорным трудом.

Водолей

Самый удачный день месяца для Водолея: четверг, 2 января.

Изменение — единственная константа, Водолей. Поскольку Скорпион, знак зодиака трансформации и возрождения, управляет вашим профессиональным сектором, вы можете менять работу чаще, чем другие, но это часть вашей эволюции и роста.

Хотя вы были в целом удовлетворены своей карьерой, вас может подтолкнуть направить свою жизнь в новом направлении, когда астероид Веста перейдет в знак Скорпиона в четверг, 2 января. Веста в Скорпионе трансформирует ваши чувства по отношению к карьере или к тому, в чем вы ощущаете свое предназначение в этой жизни, вызывая желание искать новую работу или пересмотреть условия существующей должности.

Самый удачный день месяца для Рыб: суббота, 11 января.

У вас есть возможность не просто выбирать свою судьбу, дорогие Рыбы, но и творить ее. Грядущий год будет выглядеть для вас радикально иным, поскольку Северный узел перейдет в Рыбы в субботу, 11 января, что означает, что ваша жизнь меняется невероятным образом.

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