До конца 2025 года доллар может достичь отметки в 47 грн.

Об этом сообщает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфирной программе Ранок.LIVE .

По его словам, украинцы должны готовиться к подорожанию американской валюты, которое продлится в течение следующего года. Ожидается, что 2025 год начнется с курса доллара на уровне 42 грн/долл., а завершится на отметке около 47 грн/долл. Согласно тому, что в Государственном бюджете на 2025 год заложен среднегодовой курс 45 грн/долл. реальная ситуация может быть менее оптимистичной.

Эксперт считает, что в течение следующих 12 месяцев доллар станет дороже, а конечный курс может варьироваться в пределах 47-47,5 грн/долл. Это обусловлено ограниченным числом участников валютного рынка в Украине. По словам Пендзина, фактически единственным продавцом валюты является Национальный банк Украины, что оказывает значительное влияние на курс.

"В Украине нет валютного рынка (в определенном смысле). Нормальная ситуация — это когда есть куча продавцов валюты, они же экспортеры, есть много покупателей, они же импортеры, и их сопоставление спроса/предложения формирует курс. Плюс есть сверху стоящий регулятор. и, в лучшем случае, выкупает или делает какие-то интервенции. Так функционирует нормальный валютный рынок» , — говорит он.

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