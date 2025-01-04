Ирина Билык перевела свой легендарный хит "Нас нет" на украинский язык, подарив песне вторую жизнь.

Ирина Билык продолжает радовать поклонников творческими переменами.

В рамках украинизации своих популярных русскоязычных композиций, артистка преобразила легендарный хит "Нас нет". Песня, завоевавшая огромную популярность в нулевых, обрела новое дыхание и теперь называется так же, но на украинском языке.

По словам исполнительницы, этот трек занимает особое место в её сердце. Билык рассказала, что композиция "Нас нет" — это не о потере, а о бегстве в особый мир, где существует лишь двое.

В песне раскрывается история любви, глубокой связи и тайного огня, объединяющего влюблённых. Артистка надеется, что каждый слушатель найдет в ней свою историю.

"Эта песня для меня — история о чем-то очень личном, даже интимном. Она о тишине, которая громче любых слов, о том моменте, когда весь мир исчезает, оставляя только тепло прикосновения и глубину взгляда. Пусть каждый, кто услышит "Нас нет", найдёт в ней что-то своё — свою любовь, свою связь, свой огонь", — поделилась певица.

Фанаты Ирины уже высоко оценили новую версию хита. По их словам, песня стала еще более проникновенной и волшебной, вызывая мурашки и яркие эмоции при прослушивании. Украинский текст добавил треку душевности и особой искренности, что сделало подарок от артистки на Новый год по-настоящему незабываемым.

Последние новости Украины:

Напомним, Alyosha неожиданно заговорила о разводе с Тарасом Тополей и их проблемах: "Иногда все накапливается".

Как сообщала Politeka, Данилко за границей погулял с российским шоуменом.

Также Politeka писала, что "Заберите у нее гражданство!": Приходько громко высмеяла певицу, отправившуюся в рф петь украинские песни.