У Миколаївській області продовжують надавати безкоштовні продукти для ВПО в межах програм Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Йдеться про роздачу спеціально сформованих продовольчих коробок, які розраховані на 30 днів і покривають 60 відсотків від місячної норми споживання калорій.

До складу набору входять борошно, гречана крупа, пшоняна крупа, соняшникова олія, макаронні вироби, м’ясні консерви, бобові консерви, вівсяні пластівці, цукор і сіль.

Програма охоплює Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку та Харківську області.

У кожній громаді рішення щодо обсягу допомоги ухвалюється з урахуванням ситуації з продовольчою безпекою, роботи місцевих ринків та безпекових умов.

У деяких випадках підтримку можуть отримати всі мешканці громади, в інших вона спрямовується лише тим, хто відповідає визначеним критеріям вразливості, погодженим із партнерами або місцевою владою.

Саме так реалізуються безкоштовні продукти для ВПО, що дозволяє адресно підтримати тих, хто цього найбільше потребує.

Допомога надається через локальні благодійні організації. У нашому регіоні партнером виступає АДРА. З питань щодо роздачі продовольчих коробок можна звертатися на гарячу лінію за номером 0800 20 13 30.

Лінія працює з понеділка по четвер з 08:00 до 20:00, у п’ятницю з 08:00 до 14:00, субота є вихідним днем.

Окрім коробок тривалого зберігання, ВПП ООН надає готові до вживання набори для людей, які нещодавно евакуювалися або не мають можливості самостійно готувати їжу.

Нагадаємо Politeka писала, Завершення опалювального сезону в Миколаївській області: коли у 2026 році батареї стануть холодними

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.