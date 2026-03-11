Достатньо запасів палива для стабільної роботи системи теплопостачання, щоб поки не завершити опалювальний сезон у Чернігівській області.

У 2026 році завершення опалювального сезону у Чернігівській області не будуть прив’язувати до конкретної календарної дати, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба повідомив, що в Україні достатньо запасів палива для стабільної роботи системи теплопостачання. За його словами, опалювальний сезон може тривати стільки, скільки цього потребуватимуть погодні умови, і за необхідності подачу тепла можуть продовжити навіть до середини квітня.

"У нас достатньо ресурсів для того, щоб опалювальний сезон завершувався не відповідно до певних дат, а відповідно до температурного режиму. Ми готові працювати і до 15 квітня", - зазначив урядовець.

Водночас енергетики звертають увагу, що понад 96% житлових будинків в Україні обладнані тепловими лічильниками. Це дає змогу мешканцям самостійно регулювати подачу тепла до будинку та контролювати витрати на опалення.

Якщо температура на вулиці підвищується понад +6…+8 °C, жителі, зокрема у Чернігівській області, можуть тимчасово перекривати засувку на вводі тепломережі в будинок у денний час і відкривати її ввечері. Такий спосіб допомагає зберегти тепло вночі та водночас зменшити споживання енергії. При цьому фахівці наголошують, що запірну арматуру слід використовувати правильно — вона має бути або повністю відкрита, або повністю закрита, без часткового перекриття.

Через відчутне потепління, коли вдень температура повітря в деяких містах піднімається до +15 °C, теплопостачальні підприємства вже почали змінювати режим роботи котелень. Це дозволяє уникнути перегріву у квартирах і водночас більш раціонально використовувати енергоресурси.

Джерело: РБК-Україна.

