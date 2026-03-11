Подорожчання проїзду в Одеській області робить планування транспортних витрат важливим для всіх користувачів міських і приміських маршрутів.

З початку 2026 року в Одеській області відбулося подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися як приміських, так і міжміських маршрутів, що безпосередньо впливає на щоденні витрати жителів та внутрішніх переселенців.

Найбільше підвищення вартості зафіксовано на рейсі №560 «Білгород-Дністровський — Одеса». Квиток коштує тепер 200 гривень замість 160, що створює додаткове навантаження для тих, хто користується цим маршрутом регулярно.

Перевізники пояснюють підвищення цін зростанням вартості пального, витратами на ремонт та забезпечення безперебійного функціонування рейсів. Місцеві жителі активно обговорюють нові тарифи та очікують уточнень від адміністрації.

Розклад відправлень із Білгорода-Дністровського: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:00. Зворотні рейси з Одеси (АС Старосінна): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00. Перевізники радять уточнювати час відправлень у диспетчерів.

В обласному центрі одночасно розширюють мережу соціального транспорту. Безкоштовний маршрут «проспект Свободи — вулиця Архітекторська» дублює трамвай №27 і забезпечує сполучення між районами під час перебоїв електропостачання.

Експерти радять пасажирам планувати поїздки завчасно, перевіряти актуальні розклади та розглядати альтернативні види пересування, щоб уникнути незручностей.

Мешканців нагадують слідкувати за повідомленнями перевізників і враховувати витрати на транспорт у щоденному бюджеті.

Подорожчання проїзду в Одеській області робить планування транспортних витрат важливим для всіх користувачів міських і приміських маршрутів.

