У 2026 році ішення про завершення опалювального сезону у Запоріжжі ухвалюють з урахуванням погодних умов, насамперед середньодобової температури, пише Politeka.net.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №830, подачу тепла можуть припинити тоді, коли середня температура протягом трьох днів поспіль перевищує +8 °C.

Минулого року опалювальний сезон у Запоріжжі завершили на підставі рішення виконавчого комітету міської ради №212. Згідно з цим документом, опалення у місті припинили подавати з 27 березня 2025 року.

Ймовірно, у 2026 році рішення щодо завершення опалювального сезону у Запоріжжі також ухвалюватиметься за подібною процедурою — на підставі окремого рішення виконкому міської ради, з урахуванням температурних показників та чинних нормативних вимог.

Варто зазначити, що у багатьох багатоквартирних будинках уже встановлені лічильники теплової енергії. Завдяки цьому мешканці або об’єднання співвласників можуть самостійно регулювати подачу тепла. У тепліші дні це дозволяє зменшувати температуру в приміщеннях і раціональніше використовувати енергоресурси.

Попри те, що точна дата завершення поточного опалювального сезону ще не визначена, у регіоні вже розпочали підготовку до наступної зими — сезону 2026–2027 років. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, підготовчі роботи стартували заздалегідь відповідно до доручень Президента та Прем’єр-міністра України, щоб область була максимально готовою до можливих викликів у холодний період.

Особливу увагу приділяють захисту критичної інфраструктури та зміцненню енергетичної незалежності регіону. Зокрема, триває будівництво захисних споруд на ключових об’єктах, які забезпечують життєдіяльність громад.

Крім того, у регіоні поступово впроваджують альтернативні джерела енергії, що дозволить зменшити залежність від централізованих систем енергопостачання.

