Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області робить своєчасну оплату і контроль споживання ресурсів ключовими для стабільного забезпечення водою та утримання житла.

З початку 2026 року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області, повідомляє Politeka.

Нові розцінки охоплюють централізоване водопостачання, утримання житлового фонду та вивезення сміття у всіх громадах регіону.

Мешканці вже отримали оновлені платіжки. Для приватних будинків місячна плата становить 37,50 грн на одну особу, а для квартир багатоповерхівок — 36,55 грн. Рахунки формуються автоматично, додаткові дії від споживачів не потрібні.

У «Менакомунпослузі» пояснюють, що перегляд тарифів пов’язаний зі зростанням витрат на паливо, обслуговування техніки та підвищенням зарплат персоналу. Це дозволяє забезпечити стабільну роботу систем поводження з відходами та підтримувати якість послуг навіть у пікові періоди.

На останньому засіданні міської ради обговорювали соціальні програми допомоги. Зокрема, проєкт «єВідновлення» передбачає компенсації для власників житла, що постраждало від бойових дій. Один із заявників уже отримав 30 580 грн на ремонтні роботи.

Фахівці радять оплачувати рахунки вчасно, перевіряти нарахування та планувати сімейний бюджет. Це допомагає уникнути боргів і штрафів та гарантує належний стан інфраструктури.

Тарифи враховують пільги й державну допомогу для соціально вразливих категорій. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області передбачає також модернізацію обладнання, планові ремонти та оновлення мереж для безпечного водопостачання і утримання житлового фонду.

Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями, перевіряти актуальні розцінки та можливі компенсації. Це дозволяє уникнути несподіваних витрат, контролювати сімейний бюджет та забезпечує безперебійну роботу комунальної інфраструктури.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області робить своєчасну оплату і контроль споживання ресурсів ключовими для стабільного забезпечення водою та утримання житла.

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де можна мати від 25 тисяч заробітної плати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: жителів здивували новими цінами.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: від 25 тисяч зарплатні пропонують на деяких вакансіях.