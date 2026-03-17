Графіки відключення світла у Вінницькій області на 18 березня триватимуть лише в частині регіону через планові роботи, пише Politeka.net.

Інформацію про майбутні обмеження оприлюднили на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

Електропостачання тимчасово припинятимуть у різних районах регіону, щоб забезпечити безпечне обслуговування та підтримку стабільної роботи електромереж. Графіки відключення світла у Вінницькій області на 18 березня передбачають конкретні години роботи, що дозволяє мешканцям заздалегідь планувати справи та враховувати можливі тимчасові перебої з електрикою.

З 8 до 17 години триватимуть додаткові обмеження в населеному пункті Кожанка. Світло вимкнуть в будинках, що розташовані з адресами:

Захисників Маріуполя: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32;

Лісова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Партизанська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49;

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29;

Шкільна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 31А, 32, 38, 39;

Щорса: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 30;

провулок Затишний: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

провулок Селянський: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20.

З 8 до 17 години вимикатимуть електрику в селі Люлинці. Знеструмленими будуть наступні вулиці:

Космонавтів: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30;

Миру: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23;

Перемоги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 21А, 22, 23, 25, 27, 28;

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

Садова: 1, 2, 3, 4, 6;

Сонячна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

З 8 до 17 години вимикатимуть світло в селі Очитків. Знеструмлять будинки за такими адресами:

Ватутіна: 5;

Дмитра Громлюка: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 32;

Калинова: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14;

Космонавтів: 1, 2;

Кринична: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 32, 35, 37;

Кузнецова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34;

Лесі Українки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20;

Молодіжна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 32;

Незалежності: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 41, 41А, 42, 45;

Прибережна: 1, 1А, 2, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25;

Садова: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18;

Шкільна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22;

провулок Шкільний: 10.

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: чому ситуація справді складна.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: про які зміни стало відомо.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Вінницькій області: які ціни наразі діють.