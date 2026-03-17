В березні 2026 року в українських супермаркетах фіксують чергові зміни цін, а саме подорожчання продуктів у Запоріжжі, пише Politeka.net.

Ми провели моніторинг цін на сайті Мінфіну та з'ясували, що виросло в ціні найбільше.

Хоча подорожчання продуктів у Запоріжжі не завжди є різким, загальна тенденція свідчить про поступове підвищення середніх цін порівняно з лютим. Водночас різниця у вартості між різними торговельними мережами залишається доволі помітною.

Дещо зросла середня ціна на свинину

У березні свиняча лопатка в середньому коштує 229,92 грн за кг, тоді як у лютому середня вартість становила 225,61. Таким чином, за місяць продукт подорожчав приблизно на 4 гривні.

Найвигіднішу ціну на свинину зараз пропонує Novus — 219 грн за кг. У Metro кілограм лопатки коштує 227,76. Дещо дорожче цей продукт продають в Auchan — 234,90, тоді як найвищу ціну зафіксовано в Megamarket — 238 за кілограм.

Підвищення спостерігається і у фруктовому сегменті

Середня вартість мандаринів у березні становить 77,27 грн за кг, тоді як у лютому вона була на рівні 72,63. Таким чином, за місяць фрукти подорожчали більш ніж на 4 гривні.

Водночас різниця між супермаркетами є дуже значною. Найдешевше мандарини можна придбати у Metro — 64 грн за кг, а також в Auchan — 64,70. У Novus ціна становить 66,99. Натомість у Megamarket цей фрукт продають значно дорожче — 113,40, що майже вдвічі більше, ніж у найдешевших магазинах.

Зростання торкнулося і бакалійної продукції

Середня ціна на гречку у березні становить 50,82 грн за кг, тоді як у лютому вона складала 49,85. Таким чином, крупа подорожчала майже на одну гривню.

Найнижчу ціну на гречку пропонує Auchan — 42,90 грн за кілограм. У Metro вона коштує 47,90, а у Novus — 47,89. Найдорожчий варіант традиційно зафіксовано у Megamarket, де кілограм гречки продають за 64,60.

