В березні 2026 року в українських супермаркетах фіксують чергові зміни цін, а саме подорожчання продуктів у Запоріжжі, пише Politeka.net.
Ми провели моніторинг цін на сайті Мінфіну та з'ясували, що виросло в ціні найбільше.
Хоча подорожчання продуктів у Запоріжжі не завжди є різким, загальна тенденція свідчить про поступове підвищення середніх цін порівняно з лютим. Водночас різниця у вартості між різними торговельними мережами залишається доволі помітною.
Дещо зросла середня ціна на свинину
У березні свиняча лопатка в середньому коштує 229,92 грн за кг, тоді як у лютому середня вартість становила 225,61. Таким чином, за місяць продукт подорожчав приблизно на 4 гривні.
Найвигіднішу ціну на свинину зараз пропонує Novus — 219 грн за кг. У Metro кілограм лопатки коштує 227,76. Дещо дорожче цей продукт продають в Auchan — 234,90, тоді як найвищу ціну зафіксовано в Megamarket — 238 за кілограм.
Підвищення спостерігається і у фруктовому сегменті
Середня вартість мандаринів у березні становить 77,27 грн за кг, тоді як у лютому вона була на рівні 72,63. Таким чином, за місяць фрукти подорожчали більш ніж на 4 гривні.
Водночас різниця між супермаркетами є дуже значною. Найдешевше мандарини можна придбати у Metro — 64 грн за кг, а також в Auchan — 64,70. У Novus ціна становить 66,99. Натомість у Megamarket цей фрукт продають значно дорожче — 113,40, що майже вдвічі більше, ніж у найдешевших магазинах.
Зростання торкнулося і бакалійної продукції
Середня ціна на гречку у березні становить 50,82 грн за кг, тоді як у лютому вона складала 49,85. Таким чином, крупа подорожчала майже на одну гривню.
Найнижчу ціну на гречку пропонує Auchan — 42,90 грн за кілограм. У Metro вона коштує 47,90, а у Novus — 47,89. Найдорожчий варіант традиційно зафіксовано у Megamarket, де кілограм гречки продають за 64,60.
Останні новини України:
