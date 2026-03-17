У різних населених пунктах у Івано-Франківській області тимчасово діятимуть графіки відключення світла на 18 березня.

Графіки відключення світла у Івано-Франківській області на 18 березня охоплять низку населених пунктів через профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Інформацію повідомило кілька місцевих громад на своїх офіційних сторінках у Facebook.

Фахівці проводитимуть технічне обслуговування та модернізацію електромереж у Івано-Франківській області, щоб підвищити їх надійність і зменшити ризик аварій у майбутньому. Через це у різних населених пунктах області тимчасово діятимуть графіки відключення світла.

18 березня 2026 року з 09:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово відсутнє у низці сіл. Зокрема, обмеження запровадять у селі Джурків на вулицях Василя Стефаника, Гайова, Зелена, Івана Франка, Ірчана, Комарова, Кузнєцова, М. Черемшини, Мартовича, Мельничука, Михайла Грушевського, Молодіжна, Ольги Кобилянської, Тараса Шевченка, Тракторна, Українська та Ю. Гагаріна.

Також світло вимкнуть з 09:00 до 17:00 у селі Пищаче на вулицях Довбуша, Козланюка та Українська, а в селі Підгайчики — на вулиці Чігри.

Крім того, 18 березня з 11:00 до 17:00 знеструмлення заплановані у селі Загайпіль, де електрики не буде на вулицях 1-го Травня, Богдана Хмельницького, Молодіжна, Садова, Тараса Шевченка, Українська, Хрептюкова та Шкільна.

У цей же час, з 11:00 до 17:00, відключення торкнуться й частини села Підгайчики — зокрема вулиць 1-го Травня, Василя Стефаника, Гора, Горішня, Гостинець, Григорашівка, Заводська, Загайпільська, Івана Франка, Колгоспна, Левада, Левадна, Лесі Українки, Лісова, Михайла Грушевського, Молодіжна, Нова, Озерна, Перемоги, Польова, Помірки, Сільська, Соборна, Сороханка, Танкістів, Тараса Шевченка, Тиха, Чігри, Шкільна, Я. Винничука та Ярослава Мудрого.

Графіки відключення світла у Івано-Франківській області на 18 березня також будуть тривати з 10:00 по 16:00 у селах Горохолина (вулиці В’ячеслава Чорновола, Українська), Ластівці (вулиці Ольги Кобилянської).

