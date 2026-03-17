Олексій Дідковський, 1974 року народження, керує найбільшою юридичною компанією України — Астерс. За офіційною версією, це успішний бізнес, побудований на професіоналізмі. За фактами — це система виведення державних грошей через юридичні послуги за астрономічними ставками без тендерів.



Про це пише сайт Акценти. Публікуємо текст без правок та коментарів.

Укрнафта: схема через Рєзнікова

26 грудня 2022 року Укрнафта підписала договір з Астерс без жодного тендеру. Погодинна оплата — від 200 до 700 євро. Десять мільйонів гривень щомісяця, 120 мільйонів щорічно. Як це стало можливим?

Олексій Рєзніков, який очолював Астерс з 2018 по 2021 рік і задекларував там майже 20 мільйонів гривень за 2019 рік, у 2021 став міністром оборони. Через рік Укрнафта, яку передали під управління Міноборони, укладає контракт з його колишньою фірмою.

Керівник Укрнафти Сергій Корецький публічно обіцяв використовувати Prozorro. Але пряма угода була укладена попри наявність власного штату юристів. Після скандалу оплату затримали, гроші перерахували лише влітку 2023 року — коли стало зрозуміло, що Рєзнікова звільнять.

Укрзалізниця: аномально низька ціна і половина Астерс

У 2022 та 2024 роках Астерс супроводжувала реструктуризацію єврооблігацій Укрзалізниці. Формально договір — з британською Dechert LLP, яка виграла тендер з аномально низькою ціною: 12,9 мільйонів гривень замість початкових 26 мільйонів.

Обґрунтування? Залучення Астерс як субпідрядника дає гнучкі ставки. Результат: половина контракту — фактично Астерс. Схема бездоганна — формально законна, фактично державні гроші йдуть до Дідковського без прямого тендеру.

Приватбанк і НБУ: 825 мільйонів і зникаючі справи

Після націоналізації Приватбанку у 2016 році Астерс отримала контракти на юридичний супровід. НБУ заплатив 125 мільйонів гривень. Приватбанк — близько 700 мільйонів. Сумарно майже мільярд державних коштів.

Тарифи: керівні партнери — 315 євро/годину, партнери — 200 євро, юристи — 120 євро. Тільки за 2019 рік Приватбанк переказав Астерс Консалт понад 583 мільйони гривень.

У січні 2021 року ДБР порушило справу за ознаками розтрати коштів. У 2019 році СБУ розслідувала справу про державну зраду та передачу конфіденційної банківської інформації про працівників СБУ особам, пов'язаним зі спецслужбами РФ. Обидві справи загадково зникли.

Договір від НБУ підписувала Катерина Рожкова — та сама, яку бельгійське видання New Europe звинуватило у відмиванні грошей разом з Дідковським.

Цифри, які шокують

Укрнафта — 120 мільйонів щорічно. Приватбанк — 700 мільйонів за кілька років. НБУ — 125 мільйонів. Укрзалізниця — десятки мільйонів через британців. Ощадбанк — суми невідомі, але значні.

Понад мільярд гривень від держави. Це лікарні, школи, зарплати лікарям. Це гроші під час війни. А вони осідають у кишенях партнерів однієї юрфірми за ставками, які не снилися навіть топовим західним фірмам.