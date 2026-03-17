Нова система оплати проїзду у Львові стала підставою для тимчасових змін у роботі громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення на один місяць скоригувати умови безготівкових розрахунків, щоб стабілізувати фінансовий стан перевізників і зберегти чинну ціну квитка.

Про запровадження заходів повідомили у Львівській міській раді. Обмеження діятимуть протягом місяця та покликані зменшити навантаження на транспортні підприємства без підвищення вартості поїздок для пасажирів.

Головною причиною змін стало різке зростання вартості пального. З моменту попереднього перегляду тарифів ціни на паливо збільшилися майже на 40%. Перевізники неодноразово зверталися до мерії з проханням підняти оплату, однак місто вирішило шукати інші механізми компенсації витрат.

Одним із ключових рішень стало тимчасове скасування безкоштовних пересадок. Обмеження діятиме з 11 березня до 11 квітня 2026 року. За попередніми підрахунками, це дозволить транспортним підприємствам отримати додатково близько 10 млн гривень. Кошти планують спрямувати на закупівлю пального та стабільний вихід автобусів, трамваїв і тролейбусів на маршрути.

Також посилюється контроль за використанням пільгових карток «ЛеоКарт» пасажирами з інших громад. Місцевим ОТГ дали час до 16 березня укласти договори про компенсацію поїздок своїх мешканців. Якщо угоди не буде, картки таких користувачів деактивують. За оцінками міста, це може заощадити бюджету до 12 млн гривень щомісяця.

Окрім цього, на один місяць призупиняють прийом документів для оформлення нових карток для двох категорій: пенсіонерів, які отримують виплати через втрату годувальника, а також військових пенсіонерів за вислугою років.

Таким чином нова система оплати проїзду у Львові проходить період тимчасового коригування. У міській раді наголошують, що зміни мають допомогти втримати стабільну роботу транспорту без підвищення вартості поїздок для мешканців.

