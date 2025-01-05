Победитель одного из сезонов проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить вкусные и ароматные имбирные пряники – рецепт просто элементарный.
Для приготовления медово-имбирных пряников нам понадобятся:
- 450 г муки
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 1 целое яйцо + 2 желтка
- 50 г какао-порошка
- 1,5 ч.л. корицы
- 2 ч.л. (без горки) соды
- 2 ч.л. сухого имбиря
Для глазури, чтобы украсить имбирные пряники, "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет:
- 1 яичный белок
- 150 г сахарной пудры
- несколько капель сока лимона
Сахар вместе с медом, какао-порошком, корицей и имбирем "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский смешивает в сотейнике и на малом огне прогревает смесь до полного растворения сахара, постоянно помешивая.
Когда сахар растворится, снимаем смесь с огня. Всыпаем соду, добавляем яйца, масло и хорошо вымешиваем. В конце просеиваем к медовой массе муку и замешиваем тесто до однородности.
Тесто победитель "Мастер Шеф" накрывает пленкой и оставляет немного отдохнуть (минут 15). После этого кладем тесто между двумя листами пергаментной бумаги и раскатываем до толщины четыре-пять миллиметров.
Вырезаем пряники с помощью имеющихся у вас формочек и перекладываем их на противень с пергаментом. "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский выпекает медово-имбирные пряники при 200 градусах примерно 10 минут. Когда пряники остынут, можете украсить их глазурью.
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