Один из главных кулинарных символов зимы – это ароматные медово-имбирные пряники, так что победитель "Мастер Шеф" поделился секретами их приготовления.

Победитель одного из сезонов проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить вкусные и ароматные имбирные пряники – рецепт просто элементарный.

Для приготовления медово-имбирных пряников нам понадобятся:

450 г муки

100 г сливочного масла

100 г сахара

1 целое яйцо + 2 желтка

50 г какао-порошка

1,5 ч.л. корицы

2 ч.л. (без горки) соды

2 ч.л. сухого имбиря

Для глазури, чтобы украсить имбирные пряники, "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет:

1 яичный белок

150 г сахарной пудры

несколько капель сока лимона

Сахар вместе с медом, какао-порошком, корицей и имбирем "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский смешивает в сотейнике и на малом огне прогревает смесь до полного растворения сахара, постоянно помешивая.

Когда сахар растворится, снимаем смесь с огня. Всыпаем соду, добавляем яйца, масло и хорошо вымешиваем. В конце просеиваем к медовой массе муку и замешиваем тесто до однородности.

Тесто победитель "Мастер Шеф" накрывает пленкой и оставляет немного отдохнуть (минут 15). После этого кладем тесто между двумя листами пергаментной бумаги и раскатываем до толщины четыре-пять миллиметров.

Вырезаем пряники с помощью имеющихся у вас формочек и перекладываем их на противень с пергаментом. "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский выпекает медово-имбирные пряники при 200 градусах примерно 10 минут. Когда пряники остынут, можете украсить их глазурью.

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