Участник кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделился универсальным рецептом теста для пиццы, которое очень быстро готовится, а получается всегда идеальным.

Участник тринадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Артем Горбенко показал, как приготовить быструю пиццу из того, что осталось в холодильнике.

Ингредиенты для теста:

дрожжи - 10 г живых или 3 г сухих

вода - 200 мл

мука - 300 г

соль - 6 г

растительное масло - 10 г

Для начинки участник "Мастер Шеф" использовал:

соус (банка помидоров пелати + 3 зуб. чеснока + свежий базилик + орегано, соль и сахар по вкусу)

150-200 г моцареллы

100-150 г хамона или остатков колбасы

свежий базилик – для декора

Сначала "Мастер Шеф" Артем Горбенко смешивает дрожжи с водой. Затем добавляем муку и замешиваем тесто до однородности. Накрываем тесто пленкой или полотенцем и оставляем в теплом месте на 15-20 минут.

После этого добавляем в тесто соль, растительное масло и еще раз хорошо вымешиваем. Руками растягиваем тесто в нужную форму – круглую или прямоугольную. Участник "Мастер Шеф" сделал круглую основу и решил вырезать стаканом круг посередине, но это только по желанию. Основу пиццы выкладываем на противень, застеленный пергаментом, смазаннымр растительным маслом.

Чтобы приготовить соус для пиццы, "Мастер Шеф" Артем Горбенко блендером перебивает томаты пелати с чесноком, базиликом и специями. На тесто наносим тонкий слой соуса и выкладываем начинку.

Выпекаем пиццу в разогретой до 250 градусов духовке до золотистой корочки (примерно 8-10 минут).

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