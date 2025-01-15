Чтобы отойти от перееданий и жирных майонезных салатов, попробуйте приготовить такой легкий и вкусный салат из пекинской капусты по рецепту финалистки "Мастер Шеф".

Финалистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом вкусного салата из пекинской капусты, который поможет разгрузиться, особенно после праздников.

Чтобы приготовить вкусный салат из пекинской капусты, звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

пекинская капуста – 1 головка

1 морковка

1 сладкий перец (можно заменить на 1 огурец)

яичные белки (вареные) – 4 шт.

Для заправки для этого салата из пекинской капусты "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использует:

яичные желтки (вареные) – 4 шт.

70 г растительного масла (лучше ароматного)

1 ч.л. горчицы

2 ст.л. сметаны жирностью 20%

сок четвертинки лимона (или по вкусу)

1 ч.л. сушеного чеснока

соль и молотый перец – по вкусу

Пекинскую капусту шинкуем, можно не очень тонко. Морковь натираем либо на крупной терке, либо на терке для моркови по-корейски. Сладкий перец или огурец звезда "Мастер Шеф" нарезает небольшой соломкой.

Четыре яйца варим вкрутую, даем им остыть, чистим и разделяем белки и желтки. Яичные белки нарезаем небольшими кусочками и добавляем к овощам.

Чтобы приготовить заправку для салата с пекинской капустой, яичные желтки с ароматным маслом, лимонным соком, горчицей, сметаной и специями "Мастер Шеф" Ольга Рябенко растирает до однородности.

Добавляем заправку в салат, хорошо перемешиваем – и можно смаковать.

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