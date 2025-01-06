Недавно представленный официальный постер фильма "Сент-Экзюпери" представляет собой портрет Луи Гарреля, отражающий решимость и страсть знаменитого автора «Маленького принца».

Появились первые инсайды долгожданного фильма «Сент-Экс» режиссера Пабло Агуэро, посвященного Антуану де Сент-Экзюпери.

В фильме "Сент-Экзюпери" главную роль играет Луи Гаррель, а также Венсан Кассель и Диана Крюгер.

История, действие которой происходит во Франции, Нью-Йорке и Патагонии, следует за Сент-Экзюпери в 1930 году, когда он был пилотом Aeropostale в Аргентине.

Когда его близкий друг и лучший пилот Анри Гийоме исчезает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется на опасные поиски, чтобы найти его.

Недавно завершенные съемки фильма "Сент-Экзюпери" длились десять недель и проводились технической группой, включая главного оператора Клэр Матон, которая получила премию «Сезар» за «Портрет юной красавицы в огне».

Фильм, предварительно приобретенный Canal+ и Ciné+, будет распространяться StudioCanal и выпущен с 11 декабря.

Благодаря трогательной истории и высококлассному актерскому составу "Сент-Экзюпери" обещает стать первым кинособытием нового года, завершающим 80-ю годовщину его исчезновения.

Фильм "Сент-Экзюпери", режиссера Пабло Агуэро, в Украине выйдет на большой экран 23 января.

При поддержке исключительного актерского состава, включая Луи Гарреля в роли Антуана де Сент-Экзюпери, Диану Крюгер и Венсана Касселя, этот биографический фильм воссоздает значительный период в жизни писателя-авиатора.

Источник: lepetitprince.

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