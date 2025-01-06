Этот рост стоимости можно объяснить сокращением площадей под выращивание продукта.

Цена на чеснок в Украине достигла рекордного уровня, превысив 200 гривен за 1 кг. Это объясняется недостаточными запасами пряностей в стране и еще более высокими ценами на чеснок в Европе.

Как сообщает EastFruit, с середины декабря цены на чеснок в супермаркетах стабильно удерживаются выше 200 грн/кг, что является абсолютным максимумом.

Этот рост стоимости можно объяснить сокращением площадей под выращивание чеснока после начала полномасштабной войны.

Эксперты отмечают, что в Украине отсутствует постоянное производство чеснока – большинство товара продается мелкими партиями из огородов, не отвечающими требованиям торговых сетей или промышленной переработки. Поэтому в стране даже трудно найти 2 тонны товарного чеснока собственного производства. Основные факторы удорожания чеснока включают:

рост спроса в Европе, где цены на чеснок в супермаркетах Германии и Австрии колеблются от 6 до 20 евро за 1 кг;

дефицит предложения: в 2024 году Испания, главный производитель чеснока в ЕС, впервые за три года полностью исчерпала свои запасы, а также запасы поставщиков из Южной Америки.

В Европейском Союзе действуют квоты на импорт чеснока из Китая, однако они уже иссякли, и теперь китайский чеснок ввозится с уплатой штрафов – 1200 евро за тонну. Несмотря на это, спрос на чеснок не уменьшается.

Согласно данным Госстата, с 2020 года площадь выращивания чеснока в Украине сократилась на 15%, снизившись до 21 тыс. га. Основные площади занимают мелкие и домашние хозяйства. Однако участники рынка предполагают, что официальная статистика может быть завышена.

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