С другой стороны, Национальный банк Украины отмечает, что некоторые поврежденные банкноты должны использоваться без ограничений.

Украинские банки, торговые сети и другие юридические лица могут законно отказаться от приема поврежденных банкнот гривны.

Об этом информирует Национальный банк Украины .

Как отмечает Национальный банк Украины, купюры, которые получили серьезные повреждения, могут не принять в таких случаях:

Повреждение огнем, водой или химическими веществами.

Купюры, склеившиеся из-за значительных повреждений, в частности, в результате воздействия жидкости.

В случае, когда площадь банкноты составляет менее 55% ее начальной площади, или если она загрязнена радиоактивными или токсичными веществами, представляющими угрозу здоровью, отказ в приеме вполне законен. НБУ также предупреждает, что в таких случаях обмен возможен только при наличии соответствующего документа о дезактивации или дезинфекции банкнот. Такой документ должна выдавать организация, отвечающая этим процедурам в соответствии с законодательством Украины.

С другой стороны, Национальный банк Украины отмечает, что некоторые поврежденные банкноты должны использоваться без ограничений. Это касается купюр, сохранивших минимум 55% своей начальной площади или разорванных на две части, но сохранивших одну серию и номер на обеих частях, а их общая площадь также не меньше на 55%.

В таких случаях банкноты могут быть изъяты из обращения для дальнейшего исследования. По желанию клиента они могут быть направлены в территориальные подразделения НБУ для проверки их подлинности и платежности. Если банкнота признается подлинной, клиент имеет право на возмещение ее нарицательной стоимости.

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