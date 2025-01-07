Самый удачный день недели для каждого знака зодиака 6–12 января 2024 года, изменение направления в жизни всегда происходит в божественное время.

Гороскопы на неделю с 6 по 12 января начинаются с того, что Марс возвращается в знак зодиака Рак в рамках своего ретроградного движения.

Начиная с 6 января, в игру вступает много энергии, ориентированной на перемены, которая влияет на самый удачный день недели для каждого знака зодиака.

Самый удачный день недели для каждого знака зодиака с 6 по 12 января 2025 года:

Овен

Самый удачный день недели для Овна: среда, 8 января.

Вы были в пути в своей карьере, Овен. Этот путь мог заставить вас сменить работу, желая найти что-то, что добавит большую ценность вашей жизни или продолжить свое образование.

Недавно этот процесс усилился с новолунием в Козероге 29 декабря, но когда Меркурий войдет в Козерог в среду, 8 января, это усилится, помогая вам добиться успеха и признания. Используйте это, чтобы договориться о более высокой зарплате, лучшей работе или просто насладиться осознанием того, что все, что вы делали, наконец-то окупается.

Телец

Самый удачный день недели для Тельца: среда, 8 января.

Примите все прекрасные возможности, которые вас окружают, дорогой Телец. Вы начинаете год, который гарантированно изменит вашу жизнь способами, на которые вы уже потеряли надежду. Этот процесс, в котором вы находились, никогда не был связан с отказом от своих мечтаний, а с терпением к божественному времени.

Близнецы

Самый удачный день недели для Близнецов: суббота, 11 января.

Дорогие Близнецы, у вас наконец-то появится ясность, чтобы начать выбирать свою судьбу. Вы были сосредоточены на своей профессиональной жизни с тех пор, как Сатурн перешел в Рыбы в 2023 году. Но это больше, чем просто достижение возросшего богатства; это действительно чувство связи с тем, что вы делаете, и служение высшей цели.

Но вся эта работа Сатурна в Рыбах вот-вот окупится, когда Северный узел , управитель вашей судьбы, перейдет в Рыбы в субботу, 11 января. Это невероятная энергия, с которой вы будете работать в течение 2027 года и которая поможет вам осуществить все ваши профессиональные мечты — помните, что нельзя позволять никому останавливать вас.

Прислушайтесь к своей интуиции и начните концентрироваться на своей карьере, чтобы использовать ее для достижения большего успеха и изобилия.

Рак

Самый удачный день недели для Рака: суббота, 11 января.

Возможно, вам казалось, что предыдущая глава вашей жизни никогда не закончится, Рак. Но теперь вы видите, что на самом деле означает быть свободным от своего прошлого. Хотя вы сейчас заняты тем, чтобы выяснить, куда вложить свою энергию, кажется, есть много возможностей.

Вместо того, чтобы строить планы или оставаться в режиме борьбы или бегства, в котором вы были, попытайтесь увидеть свою жизнь как приключение, ожидающее своего часа. Это будет важной темой для вас, особенно после того, как Северный узел перейдет в Рыбы в субботу, 11 января.

Лев

Самый удачный день недели для Льва: понедельник, 6 января.

Прислушайтесь к своему сердцу, Лео, и решите, какой вы хотите видеть свою жизнь. Вы стоите в начале новой главы своей жизни и можете сделать ее такой, какой пожелаете. Но чтобы сделать это, вы должны убедиться, что не цепляетесь за какие-либо переросшие идеалы или мечты, которые больше не находят отклика.

Дева

Самый удачный день недели для Девы: среда, 8 января.

Не тратьте время на вопросы, когда все хорошо, Дева. Вы, возможно, привыкли чувствовать, что находитесь в состоянии борьбы или, по крайней мере, постоянно работаете над достижением всех своих целей.

Поскольку так много намерений проявляются, вам следует переключить свое внимание на то, чтобы обрести мир, поскольку Меркурий войдет в знак Козерога в среду, 8 января. Это сводится к тому, чтобы уметь принимать хорошие ситуации в своей жизни, а не ждать, пока упадет этот пресловутый второй ботинок, или создавать проблему из ничего.

Весы

Самый удачный день недели для Весов: понедельник, 6 января.

Все происходит для вашего величайшего блага, Весы, но вам нужно помнить об этом, когда вы направляетесь в предстоящую фазу своей жизни. В понедельник, 6 января, Марс вернется в Рак в рамках своего ретроградного путешествия, подчеркивая ваш дом карьеры и заставляя вас переосмыслить некоторые из ваших личных решений.

Марс управляет вашими действиями и мотивами, а его ретроградное положение в Раке означает, что вам нужно задуматься, следуете ли вы пути своей души или просто пытаетесь выполнить все пункты в контрольном списке для достижения успеха.

Скорпион

Самый удачный день недели для Скорпиона: суббота, 11 января.

Чтобы узнать, чего ты хочешь, Скорпион, сначала тебе нужно осознать, что больше не резонирует с тобой. Ты находишься в этом путешествии с 2023 года, когда Сатурн впервые вошел в Рыбы, осветив твой дом радости, творчества и брака.

Но когда Северный узел перейдет в этот водный знак в субботу, 11 января, вы почувствуете призыв больше не ждать, чтобы получить то, что вы больше всего хотите. Это создаст лазерный фокус на следующие два года, где вы отдадите приоритет своей радости и будете открыты для внесения изменений в свою жизнь.

Стрелец

Самый удачный день недели для Стрельца: среда, 8 января.

Не теряй из виду свою внутреннюю ценность, Стрелец. Изучение своей самооценки и того, что приносит наибольшую ценность в твою жизнь, было важным уроком, который ты только что усвоил. Как бы ты ни изменился за последние несколько лет, ты хочешь быть уверенным, что не расслабишься и не скатишься к старым шаблонам, иначе ты можешь упустить возможность всей жизни.

Козерог

Лучший день: среда, 8 января.

Козерог, вы все еще наслаждаетесь сиянием своего зодиакального сезона, но не забывайте и о цели этого времени.

В течение вашего зодиакального сезона вам рекомендуется праздновать свое солнечное возвращение, которое знаменует возвращение Солнца туда, где оно было на небе, когда вы родились. Вы можете заставить произойти что угодно, но для этого вы также должны убедиться, что принимаете свое самое подлинное «я».

Водолей

Самый удачный день недели для Водолея: суббота, 11 января.

То, во что вы вкладываете свою энергию, дорогой Водолей, будет расти. Вы были в путешествии, где вам приходилось концентрировать свою энергию на том, чего вы заслуживаете, что приносит ценность вашей жизни и важность материального богатства для достижения ваших мечтаний. Это могло ощущаться как бесконечная занятость или критика каждого решения, чтобы убедиться, что оно принесет пользу вашему будущему.

Рыбы

Самый удачный день недели для Рыб: суббота, 11 января.

Вы уже точно знаете, чего именно хотите достичь, Рыбы. В глубине души вы усердно трудитесь над созданием жизни своей мечты или запуском нового проекта во вселенной. Но поскольку Северный узел переходит в ваш знак Рыб в субботу, 11 января, это ваше время стать настойчивым в достижении своих стремлений.

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