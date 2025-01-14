В таком случае государство имеет право прекратить помощь, а деньги, полученные излишне, придется отдать обратно.

Для того чтобы не потерять финансовую помощь, получатели субсидий должны соблюдать установленные правила.

В 2025 году одно из таких правил может касаться находящихся за рубежом родственников, объясняют представители Пенсионного фонда Украины.

В ПФУ отмечают, что важно правильно представлять информацию о членах домохозяйства. Если кто-то из родственников находится за пределами страны, это может повлиять на право на получение субсидии. В таком случае государство имеет право прекратить помощь, а деньги, полученные излишне, придется отдать обратно.

Если родственник находится за границей более 60 дней, при подаче заявления на субсидию:

Его доходы не учитываются при расчете субсидии.

Это лицо не включается в состав домохозяйства.

Таким образом, субсидия будет назначена без учета такого лица.

Что будет, если не сообщить о выезде родственника за границу?

Получатели субсидий обязаны своевременно уведомлять Пенсионный фонд Украины, если член домохозяйства переезжает за границу более чем на 60 дней. Такое сообщение необходимо представить в течение 30 дней с момента, когда факт отъезда произошел. Если об этом не будет сообщено:

Субсидия будет прекращена.

Чрезмерно выплаченные средства нужно будет вернуть.

Для получения повторной субсидии можно подать новую заявку.

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