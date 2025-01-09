Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака, ваша креативность хороша, но вам нужно искать более практичные решения сегодня, вы слишком доверчивы.

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака, избавьтесь от того, что и кто больше не работает в вашей жизни.

Если вас смущают противоречивые сигналы от коллеги - держите свои мысли при себе.

Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака:

Овен

21 марта – 19 апреля

Ваш круг общения сегодня в центре внимания, поскольку друг или группа друзей приносят вам некоторые проблемы. Это может быть попыткой отсеять сплетничающую змею или прийти к соглашению с некоторыми крупными изменениями, которые произошли среди вас. Если все в одной команде, это здорово, и вы можете продолжать, как вам угодно, но если в команде Овна есть какие-то предатели, пора указать им на дверь.

Телец

20 апреля-20 мая

Вы, как правило, один из самых трудолюбивых знаков всего зодиака, и сегодня эта тяжелая работа может наконец окупиться. VIP может обратить внимание на все, что вы делаете, и предложить вам повышение или другую возможность, которая подчеркнет ваши врожденные способности и ответственность. Если никто не обращает особого внимания, то возьмите мегафон сами и начните рассказывать людям, чем вы занимались; есть вероятность, что кто-то услышит вашу речь и будет более чем немного заинтересован.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Не переусердствуйте сегодня ни в одном направлении. Вы работаете с более коротким запалом, чем обычно, и ваш язык может быть немного острее, чем хотелось бы другим людям. Лучший способ действий — сделать шаг назад и подождать десять секунд, прежде чем отвечать кому-либо, или дольше, если это необходимо. Если вы можете провести день в одиночестве, тем лучше; ваш собственный разум будет более успокоен прямо сейчас.

Рак

21 июня-22 июля

Денежные вопросы редко бывают приятными, особенно когда они непростые, но проблема в том, что если вы избегаете их и позволяете им нарывать, они, как правило, только ухудшаются. Сегодня вам нужно засучить рукава и провести серьезную проверку фактов, особенно в отношении любых кредитных карт или других финансовых операций. Если ваш кредитный рейтинг не такой, как вы надеялись, начните выяснять, что вам нужно сделать, чтобы получить желаемое; составьте план и придерживайтесь его.

Лев

23 июля – 22 августа

Какие предложения у вас сейчас? Похоже, звезды готовятся предоставить вам выбор вариантов, которые будут иметь последствия на долгое время. Это звучит серьезно, и во многом так оно и есть, но это не значит, что это плохо. Это может оказаться чем-то очень хорошим, просто не забудьте включить мысленную шапку и оценить ситуацию наилучшим образом, прежде чем принимать окончательное решение.

Дева

23 августа – 22 сентября

Возможно, пришло время серьезно поговорить с коллегой или клиентом, который в последнее время не выполняет свою работу. Если есть какой-либо знак, известный тем, что делает свою долю, это будет ваш, однако вы часто делаете больше, чем положено, чтобы гарантировать, что любой конечный продукт с вашим именем на нем оправдает ваши высокие ожидания. К сожалению, не все находятся на вашем уровне. Сегодня пришло время убедиться, что они таковыми являются.

Весы

23 сентября – 22 октября

Замечательно иметь хобби или какой-то творческий выход, где вы можете позволить себе расслабиться и посвятить несколько часов художественному самовыражению. Но являются ли эти проекты, на которые вы тратите так много времени, просто вещами, чтобы скоротать время, или они могут быть чем-то большим? Пересмотрите свои личные навыки и интересы сегодня и спросите себя: «Могу ли я сделать что-то важное с помощью этого?» Есть большая вероятность, что ответ будет «да».

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня вам принесет много радости восстановление отношений с друзьями и старыми близкими, поэтому это идеальное время, чтобы отойти от личных амбиций и вместо этого сосредоточиться на особенных людях в вашей жизни. Вы, вероятно, видели многих из них во время праздников, но если кто-то ускользнул от внимания, поднимите трубку и свяжитесь с ними сейчас, когда все начало налаживаться. Вы будете очень рады, что сделали это.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Это прекрасный день, чтобы сосредоточиться на своих финансах — не только сосредоточиться на них, но и увеличить свой собственный капитал. Благодаря гармоничному соотношению Марса и Венеры в ваших рабочих и финансовых секторах вы можете творить чудеса, когда дело касается проявления большего количества финансовых возможностей. Нет ничего плохого в том, чтобы просить о том, чего вы хотите, поэтому, если пришло время попросить о повышении, считайте это зеленым светом от вселенной, чтобы вы действовали и делали это.

Козерог

22 декабря – 19 января

Хотя ваша трудовая этика, несомненно, впечатляет, важно убедиться, что вы получаете то, за что платите. Вы не из тех, кто позволяет себя обманывать, но сейчас начальник или коллега, возможно, фактически даёт вам больше, чем положено. В этом нет ничего плохого, если вы получаете достойную компенсацию, но если нет, то пришло время повысить свою игру.

Водолей

20 января – 18 февраля

Вы знаете себя лучше, чем кто-либо другой — это просто факт жизни. Но как часто вы на самом деле позволяете другим людям увидеть, какой вы человек внутри? Иногда необходимо постоять за себя и заставить свое мнение быть услышанным, и кажется, что «иногда» наступило сегодня. Пришло время открыто заявить о том, кто вы на самом деле, и убедиться, что люди это заметят. Ваши чувства имеют такое же значение, как и чувства всех остальных.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня вы можете чувствовать себя так, будто вы повсюду, но у вас всегда был талант плыть по течению, и сейчас самое время извлечь из этого пользу. Социальные обязательства могут позвать вас в одну минуту, а затем работа начнет требовать вашего внимания в следующую. Как бы освобождающе это ни ощущалось — просто выбросить свою работу в мусорку, поставить галочки в нужных ячейках, а затем вы сможете по-настоящему наслаждаться собой остаток дня.

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