Также клиентам напомнили, что для каждой карты предусмотрен лимит на бесплатное снятие наличных.

Государственный банк " Ощадбанк " в пределах своих тарифов может взыскать комиссию при снятии наличных денег с зарплатных карт через банкоматы.

Этот вопрос подняли клиенты банка на официальной странице "Ощадбанка" в Facebook.

Один из пользователей посетовал, что за снятие 20 тысяч гривен с зарплатной карты в банкомате банк получил 108 гривен комиссии. Муж пояснил, что накануне не смог снять 40 тысяч гривен из-за лимита и был вынужден разбить сумму на два дня.

Что говорит банк

В ответе представители Ощадбанка объяснили, что комиссия за снятие средств зависит от тарифного плана клиента. Ознакомиться с условиями можно:

на официальном сайте банка;

в чате-боте;

через контакт-центр;

в отделении банка.

Также клиентам напомнили, что для каждой карты предусмотрен лимит на бесплатное снятие наличных. К примеру, владельцы Mastercard World Debit могут снять до 50 тысяч гривен в месяц без комиссии. Кроме того, в кассе банка разрешено снимать до 100 тысяч гривен без дополнительных расходов (до двух раз в месяц) при предъявлении документа, соответствующего лицу.

Лимиты и дополнительные условия

Для тарифа "Мой счет" бесплатное снятие наличных денег в банкоматах ограничивается 10 тысячами гривен в месяц. За превышение этого порога взимается комиссия – 1% от суммы плюс 5 гривен. В то же время, дневной лимит на снятие средств в банкоматах составляет 50 тысяч гривен, но за одну операцию клиент может снять не более 20 тысяч.

Банк рекомендует уточнять условия и лимиты по чат-боту или по телефону горячей линии 0800-210-800.

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