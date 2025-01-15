В Украине пенсионная система поощряет граждан откладывать выход на пенсию, ведь чем позже человек уйдет на заслуженный отдых, тем больше сумма выплат.

Поэтому пенсионеры, которые не будут спешить с оформлением пенсии после достижения 60 лет, смогут получать большие выплаты.

Пенсионный фонд Украины сообщает, что коэффициент отсрочки применяется, только если лицо официально не выходит на пенсию. Также там рассказали, как растут пенсионные выплаты в зависимости от коэффициента отсрочки. Да, пенсия увеличивается на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, если отсрочка не превышает 5 лет (60 месяцев).

Если срок отсрочки больше 5 лет, выплаты возрастают на 0,75% за каждый месяц. Таким образом, за год отсрочки пенсии можно увеличить ее на 6%, за два года – на 12%, а за 5 лет – на 36%.

Чтобы воспользоваться этой опцией, лицо должно подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

Ранее Politeka также писала , что пенсионные выплаты для некоторых украинцев могут быть прекращены по нескольким причинам. Согласно украинскому законодательству, в частности, Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", есть несколько основных причин для прекращения выплат. Среди них: предоставление недостоверных документов пенсионерам, отсутствие идентификации личности в установленное время; статус пропавшего без вести или погибшего, другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.

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