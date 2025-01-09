Каждого из нас в 2025 году ждет что-то свое, в зависимости от нашего знака зодиака, в том числе и в карьере.
Согласно гороскопу астрологов, есть несколько знаков, которые готовы иметь удачный карьерный год в 2025 году, и один знак, который может оказаться самым удачливым из всех. Вот что нужно знать.
Какой знак зодиака переживает самый удачный год в карьере?
Хотя в этом году каждый знак зодиака может добиться успехов в карьере, тем знаком, который должен этого ожидать, является не кто иной, как практичная и преданная Дева . (И особенно восходящая Дева !)
Как объясняют астрологи, экспансивный Юпитер и новаторский Уран в этом году совершают шестимесячный тур по Близнецам, активируя ваш 10-й дом общественного имиджа и выдвигая вашу карьеру в центр внимания.
Настало время сделать шаг вперед, ускорить достижение карьерных целей и предпринять стратегические шаги. «Делайте смелые шаги для продвижения по карьерной лестнице и достижения долгосрочных целей. Это один из самых удачных профессиональных лет за последние десять лет — при условии, что вы пойдете на определенный риск!» — пишут астрологи.
Девы определенно будут иметь астрологический ветер в спину. Как говорят близнецы, их амбиции неудержимы в этом году, и все, что им нужно сделать, — это согласовать их со своей целью.
Источник: mindbodygreen.
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