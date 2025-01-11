Клиент "ПриватБанка" поделился опытом взыскания крупной комиссии при оплате товара в Интернете за кредитные средства – "ПриватБанк" не предупредил о дополнительных расходах.

Об этом стало известно благодаря жалобе, опубликованной на сайте Минфин.

Пользователь услугами "ПриватБанка" рассказал, как производил оплату товара на популярном маркетплейсе prom.ua с использованием кредитных средств. Обычно банк информирует о размере комиссии, но на этот раз о ней не было никакой информации. В результате, с его счета была снята комиссия почти в 900 гривен.

В ответ на вопросы клиента "ПриватБанка" на портале объяснили, что комиссия до 4% может быть взыскана при оплате с кредитных средств, поскольку покупка на маркетплейсе считается денежным переводом.

Некоторые пользователи отметили, что банки должны включить подобные платформы в "черный список", чтобы избежать таких ситуаций. В противном случае, по их мнению, схема P2P-платежей не должна работать для таких покупок. Также было предложено воздерживаться от покупок через кредитные средства в Интернете, поскольку это зачастую выгодно банкам, но не клиентам.

Напомним, в ПриватБанке пояснили, что такие запросы являются частью актуализации информации о клиентах, которую банк обязан проводить в соответствии с законодательством. Кроме того, просьбы о разрешении на раскрытие информации касаются сотрудничества с банками США, где у ПриватБанка есть корреспондентские счета.

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