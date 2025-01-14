Если клиент не прошел проверку, то банк имеет право отказаться от проведения операций.

Государственный Ощадбанк проводит мероприятия по надлежащей проверке клиентов при осуществлении платежей, если сумма превышает установленные пределы.

Об этом пишут на портале Ощадбанка.

Что нужно знать о платежах в кассах Ощадбанка

Клиенты Ощадбанка могут оплачивать через кассу отделения ряд услуг, среди которых:

штрафы, налоги и другие платежи на счета государственных учреждений;

коммунальные и телекоммуникационные услуги;

товары и страховые взносы;

обучение в учебных заведениях;

погашение кредитов;

другие платежи внутри Украины.

Тарифы по обслуживанию зависят от вида платежа. К примеру, при оплате коммунальных услуг наличная комиссия составляет 1% от суммы, но не менее 25 гривен и не более 500 гривен. При оплате картой – 1%, но не менее 20 гривен и не более 500 гривен. С пенсионных карт комиссия зафиксирована – 7 гривен за платеж.

Дополнительная проверка на сумму более 5 тысяч гривен

По сообщению банка, платежи наличными до 5 тысяч гривен не нуждаются в дополнительных проверках клиентов. Однако если сумма превышает 5 тысяч гривен, или равна или превышает 30 тысяч гривен (но не более 400 тысяч гривен), банк проводит идентификацию и верификацию клиента.

Согласно требованиям законодательства о финансовом мониторинге, для идентификации клиента кассир может:

Использовать электронный паспорт или загран-паспорт через заявку "Дія".

Сделать копии страницы паспорта гражданина Украины, паспорта нерезидента или другого документа, удостоверяющего личность.

Если клиент не прошел проверку, то банк имеет право отказаться от проведения операций.

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