Российская армия в ночь на четверг, 9 января, атаковала территорию Украины "Шахедами".

Как сообщает глава Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram, в Черкасской области зафиксированы разрушения от падения обломков.

По его данным, над Черкасской областью было уничтожено пять российских беспилотников.

Обошлось без пострадавших, но в Черкасском районе обломками повреждены окна десятка жилых домов, магазина, а также автомобиль.

Как сообщили в Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), россияне запускали дроны с направлений российских городов Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 46 дронов в пределах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей.

24 дрона-имитатора были локационно потеряны без последствий.

В результате падения обломков БпЛА повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось, что в Запорожье из-за вчерашнего российского авиаудара с применением управляемых авиабомб возросло количество раненых.

Известно о более 110 пострадавших людей. 9 января в Запорожье объявлен днем траура.

"Тринадцать человек погибло, медицинская помощь оказана 113 пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку. На сейчас госпитализированы 59 человек, из них 10 в тяжелом состоянии", - сообщил Федоров.

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