Заинтересовавшись предложением, женщина перешла по ссылке, которая вела на сторонний сайт.

В Глухове Сумской области 50-летняя женщина стала жертвой мошеннической схемы, потеряв более 55 тысяч гривен.

Полиция сообщила, что потерпевшая получила сообщение в мессенджере Viber, в котором говорилось о возможности получить материальную помощь от Президента Украины на сумму 1000 гривен.

Заинтересовавшись предложением, женщина перешла по ссылке, которая вела на сторонний сайт. В результате она раскрыла свои банковские данные, что позволило злоумышленникам перевести более 55 тысяч гривен с ее счета на свои карты.

Полиция открыла уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). В то же время правоохранители предостерегают граждан от поспешных действий, отмечая, что подобные мошенничества часто встречаются при предложении денежной помощи, якобы от государственных учреждений или благотворительных организаций.

Полиция призывает осторожничать и проверять источники информации, если предложения поступают через социальные сети или от неизвестных лиц.

Также Politeka писала о том, что в Киеве пенсионеры стали жертвами мошенников, которые обманом выманивали большие суммы денег.

По информации, опубликованной в Едином государственном реестре судебных решений, в приговоре суда речь идет о двух случаях мошенничества.

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Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.