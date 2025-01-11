Несмотря на то, что сообщение под видео было написано на украинском языке, сам текст приглашения был озвучен на русском.

Группа 5'nizza, в состав которой входят Сергей Бабкин и Андрей Запорожец, оказалась в центре скандала после публикации ролика с приглашением на концерты в Европу.

Видео, размещенное в Instagram группы, вызвало резкую критику со стороны пользователей Сети, среди которых оказалась известная фольклористка и певица Мария Квитка.

На ролике Бабкин играет на гитаре, а вместе с Запорожцем они озвучивают даты концертов в Гамбурге, Барселоне, Амстердаме, Валенсии и Франкфурте. Однако, несмотря на то, что сообщение под видео было написано на украинском языке, сам текст приглашения был озвучен на русском.

Это вызвало бурю возмущений среди украинских пользователей, которые считают, что такая позиция группы является неприемлемой, особенно в условиях войны и российской агрессии против Украины.

Другие пользователи Сети также не остались в стороне.

Один из них написал: «Какие же вы рагули. Это же какими надо быть меркантильными, чтобы так и ничего не понять. Хороших концертов. Повеселите россиян, клоуны». Еще один пользователь заявил: «Ладно вы выехали, но почему на русском? Или вы теперь российские исполнители? Просто объявите, что вы больше не украинские артисты и все! Потому что это выглядит жалко».

Не обошлось и без более эмоциональных откликов. Одна из подписчиц отметила, что раньше очень любила музыку группы, но теперь считает их поведение «жалким». «Жаль видеть, как некогда кумиры превращаются в дерьмо», — написала она.

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