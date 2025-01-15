Банки в Украине введут дополнительные ограничения для украинцев, относящихся к денежным переводам; минимальный предел будет составлять 50 тысяч гривен в месяц.

Украинские банки введут новые ограничения на денежные переводы.

ПриватБанк, monobank, Ошадбанк и ряд других финансовых учреждений с 1 февраля 2025 г. введут лимиты на переводы до 50 тысяч гривен в месяц для клиентов, не подтвердивших свои доходы. Однако для имеющих документальное подтверждение источников доходов ограничения не будут применяться.

Меморандум, подписанный крупнейшими банками страны, предусматривает, что клиенты с высоким уровнем риска смогут переводить до 50 тысяч гривен в месяц, а для клиентов среднего и низкого уровня риска лимиты могут достигать 150 тысяч гривен до 1 июня 2025 года, после чего снизятся до 100 тысяч гривен.

Ограничения не распространяются на клиентов с подтвержденными источниками доходов, в частности, зарплатных клиентов и волонтеров. Документальным подтверждением считаются справки ОК5 и ОК7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов и волонтерской деятельности.

Также отмечается, что для клиентов с высоким уровнем риска предусмотрен детальный анализ каждого частного случая, тогда как клиенты с низким уровнем риска смогут воспользоваться упрощенными проверками. Внедрение упрощенного метода будет осуществляться каждым банком самостоятельно в соответствии с собственными политиками.

Кроме того, банки ограничат количество счетов в одной валюте до трех для клиентов без подтвержденных доходов, за исключением депозитных или кредитных счетов. Для вновь созданных ФЛП первой группы вводится углубленное изучение бизнес-деятельности, а для ФЛП на общей системе или второй-третьей группе будут действовать индивидуальные подходы к мониторингу операций.

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