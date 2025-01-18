«Белоснежка» — один из трех предстоящих игровых фильмов Disney, основанных на его анимационной классике.

Снятый Марком Уэббом по сценарию Греты Гервиг и Эрин Крессиды Уилсон, фильм «Белоснежка» с живыми актерами представляет собой музыкальное переосмысление анимационного фильма Walt Disney Productions 1937 года.

На новом изображении, предоставленном USA Today , Злая Королева Галь Гадот стоит высокая и величественная, когда она берет Белоснежку (Зеглер) за руку.

Эти двое, вероятно, находятся внутри замка Королевы, прежде чем Белоснежка сбегает в лес после того, как Королева приказывает ее убить.

Помимо Зеглера и Гадот, в актерский состав «Белоснежки» входит Эндрю Бернап в роли Джонатана (главная мужская роль, заменившая персонажа Принца из оригинального анимационного фильма).

Ансу Кабиа играет роль Охотника, а Патрик Пейдж озвучивает и использует технологию захвата движений для культового Волшебного зеркала фильма. Среди других актеров — Дуджонна Гифт в роли Мейпл, Мартин Клебба в роли Ворчуна и Колин Майкл Кармайкл в роли Фарно.

В октябре 2023 года Disney впервые показал фильм «Белоснежка» , в котором Семь гномов были изображены не актерами, а персонажами CGI, которые были созданы так, чтобы выглядеть как их анимированные аналоги.

Новое изображение со съемок предстоящего игрового фильма Disney «Белоснежка» показывает встречу Злой Королевы Галь Гадот и Белоснежки Рэйчел Зеглер. Фильм выйдет в кинотеатрах Украины 21 марта 2025 года.

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