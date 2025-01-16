Клиентка "ПриватБанка" столкнулась с блокировкой счета после покупки криптовалюты - она подала в суд, пытаясь защитить свои права, но проиграла дело.
Об этом свидетельствует решение Чутовского районного суда Полтавской области, опубликованное в Едином реестре судебных решений.
В январе 2024 года женщина приобрела криптовалюту, что вызвало подозрение в банке. "ПриватБанк" потребовал объяснений по поводу происхождения средств и временно ограничил ее доступ к сервису "Приват24".
Клиентка предоставила необходимые документы, в частности, справку о доходах, подтверждающую получение дивидендов в размере 16 млн грн в год, а также зарплату с основного и дополнительного мест работы. Она также предоставила документальное подтверждение покупки криптовалюты.
Впрочем, банк решил разорвать с клиенткой деловые отношения и закрыть ее счет. Адвокат женщины аргументировал, что приобретение криптовалюты не запрещено в Украине, поэтому не может считаться преступлением.
Однако суд отклонил иск, сочтя действия банка правомерными. В решении отмечено, что заявленные клиенткой доходы не соответствовали объемам финансовых операций на ее счетах, которые достигали 1,9 млн грн и 4,6 млн грн. Из-за несоответствия задекларированных доходов и совершенных транзакций суд признал сделки подозрительными и поддержал требования "ПриватБанка".
Последние новости Украины:
ПриватБанк изменил правила обмена валют: теперь можно обменять доллары новым способом.
Правила получения карт: ПриватБанк на год отменит оплату одной из своих услуг.
ПриватБанка не выдал деньги, но списал их: банкомат выключился при отключении электричества.