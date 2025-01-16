Некоторые инвестиции могут привести к неприятным ситуациям для украинских граждан.

Клиентка "ПриватБанка" столкнулась с блокировкой счета после покупки криптовалюты - она подала в суд, пытаясь защитить свои права, но проиграла дело.

Об этом свидетельствует решение Чутовского районного суда Полтавской области, опубликованное в Едином реестре судебных решений.

В январе 2024 года женщина приобрела криптовалюту, что вызвало подозрение в банке. "ПриватБанк" потребовал объяснений по поводу происхождения средств и временно ограничил ее доступ к сервису "Приват24".

Клиентка предоставила необходимые документы, в частности, справку о доходах, подтверждающую получение дивидендов в размере 16 млн грн в год, а также зарплату с основного и дополнительного мест работы. Она также предоставила документальное подтверждение покупки криптовалюты.

Впрочем, банк решил разорвать с клиенткой деловые отношения и закрыть ее счет. Адвокат женщины аргументировал, что приобретение криптовалюты не запрещено в Украине, поэтому не может считаться преступлением.

Однако суд отклонил иск, сочтя действия банка правомерными. В решении отмечено, что заявленные клиенткой доходы не соответствовали объемам финансовых операций на ее счетах, которые достигали 1,9 млн грн и 4,6 млн грн. Из-за несоответствия задекларированных доходов и совершенных транзакций суд признал сделки подозрительными и поддержал требования "ПриватБанка".

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