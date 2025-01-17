Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака, иногда другие могут сдерживать вас, но не помогайте им в этом.

Ежедневный гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака, обычные дела могут стать более важными, чем обычно.

Может стать очевидным, что жесткие структуры нашей жизни должны смягчиться, чтобы работать с людьми, которые живут в них.

Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака:

Овен

21 марта – 19 апреля

Сегодня вы можете чувствовать себя уязвимым перед лицом деспотичной власти. Независимо от того, удастся ли вам добиться своего, вам может быть полезно поразмышлять над сообщениями, которые вы получили об этом типе динамики в молодости. Если вы тайно верите, что получаете какую-то моральную выгоду от того, что вы аутсайдер, вам может быть трудно самоутвердиться таким образом, чтобы это подорвать.

Телец

20 апреля-20 мая

Сегодня разговоры с окружающими вас людьми могут оказаться неожиданно интенсивными. Вы можете обнаружить, что чьи-то убеждения не такие, какими вы их считали! К счастью, вместо того, чтобы чувствовать себя разочарованным или введенным в заблуждение, вы можете тайно облегчённо узнать это. Увидев, что другие могут быть гибкими, вы можете получить необходимое разрешение, чтобы позволить себе адаптироваться к меняющимся условиям. Независимо от того, насколько преданными вы можете себя чувствовать по отношению к тому, чему научились в прошлом, вам также нужно жить настоящим.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Изучение денежных вопросов может быть продуктивным для вас сегодня, но факты, которые вы обнаружите, могут оказаться неприятным сюрпризом — по крайней мере, поначалу. Вы можете узнать, что инвестиция или другая договоренность, в которой вы участвуете, не работает для вас так хорошо, как вам хотелось бы. Если вы чувствуете, что вами манипулировали или с вами обошлись несправедливо, обращение к авторитетному лицу может быть полезным. Даже если они не слишком внимательно следят за всем, они могут действовать, когда это больше всего нужно.

Рак

21 июня-22 июля

Вы, возможно, достигли предела, чтобы просто мириться с вещами в тесном партнерстве. Обычно имеет смысл позволить другому человеку взять на себя инициативу по любой причине — при этом вы можете почувствовать, что вам наконец-то нужно заявить о себе. Противостоять им может быть нелегко, но уверенность в том, что вы действуете в соответствии со своими убеждениями о мире, может дать вам необходимую поддержку и помочь вам чувствовать себя менее одиноким в целом.

Лев

23 июля – 22 августа

Понимание того, что мотивирует одну из ваших привычек, может прийти к вам в любой момент. Хотя сама по себе привычка, вероятно, хороша, ее жесткое или компульсивное выполнение может оттолкнуть других, которые соприкасаются с вашей рутиной или на которых она влияет. Если вы лучше поймете, почему вы делаете то, что делаете, вы сможете вдумчиво переработать вещи, чтобы получить больше желаемых преимуществ и снять некоторые тяготы с других.

Дева

23 августа – 22 сентября

То, как вас воспринимают в сообществе, к которому вы принадлежите, может вас удивить. Вы можете быть уверены, что ваш метод ведения дел хорошо работает для вас, но вам также может быть трудно заметить, когда вы переходите черту и начинаете хвастаться своим весом перед другими. Кто-то близкий, будь то личный или профессиональный, может дать вам необходимую точку зрения на вещи, которые вы сами не видите. Даже если это не то, что вы хотите услышать, это может дать вам много пищи для размышлений.

Весы

23 сентября – 22 октября

Домашние драмы могут поглотить вас прямо сейчас, до такой степени, что вы можете удивиться, что внешний мир не так сильно в них вовлечен, как вы. Хотите ли вы контроля или кто-то другой вас подталкивает, получение другой точки зрения может быть весьма полезным. Спросите себя, как действия всех участников будут восприняты в другом контексте, например, в профессиональной жизни. Хотя дом может быть местом, где можно ослабить границы, это не значит, что никаких границ вообще не должно быть.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Возможно, вас не устраивает поверхностность ваших повседневных разговоров сегодня. Хотя вы можете удивляться, как небольшая беседа, казалось бы, из ничего, стала такой глубокой, открытость другому человеку может помочь вам разрешить интеллектуальную дилемму, которую вы обдумывали в последнее время. Сохранение верности своим убеждениям может быть важным для вас, но вам также может потребоваться быть более гибким. Понимание того, что подлежит обсуждению, а что нет, может помочь вам адаптироваться к меняющимся временам, оставаясь при этом верным себе.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Возможность вложить свои ресурсы в домашнюю или семейную ситуацию в идеалистическом ключе может появиться у вас на пороге и выглядеть как ваш большой шанс стать тем изменением, которое вы хотите видеть в мире прямо сейчас. Как бы заманчиво это ни было, будьте осторожны и давайте только то, что можете себе позволить. Перенапряжение может привести к обиде, если все пойдет не так, как вы хотите. Уделите немного времени и создайте хороший план, который будет соответствовать вашим благим намерениям!

Козерог

22 декабря – 19 января

Вы можете думать, что можете контролировать то, как мир видит вас, но в настоящее время кто-то другой может видеть вещи, которые вы предпочли бы скрыть. Конечно, не все, что вы скрываете, обязательно плохо! Возможно, у вас просто есть более мягкая сторона, которую вы боитесь ранить, если выпустите ее наружу. Если другой человек достаточно добр, чтобы поделиться с вами своими наблюдениями скрытно, это может показать вам, что углубление отношений с ним было бы стоящим.

Водолей

20 января – 18 февраля

Сегодня выполнение повседневных дел может быть утомительным, поскольку задачи, которые кажутся простыми, могут задеть чьи-то чувства. Возможно, вам придется вытащить нос из своего списка дел и выслушать человека, который оскорблен. У него может быть обоснованная обида, которую легко устранить, как только вы узнаете все подробности ситуации. Однако, если он, по-видимому, предпочитает силу оскорбления, вы, возможно, ничего не сможете сделать.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Потеря себя в группе друзей или сообществе может быть достаточно хорошим вариантом для вас в это время. Вы можете найти облегчение, позволив кому-то другому принимать сложные решения, с которыми вы затем можете спокойно согласиться. Это нормально, но убедитесь, что вы справляетесь с этой передачей своей ответственности таким образом, чтобы это было справедливо по отношению ко всем вовлеченным! Если вы хотите, чтобы другие взяли на себя вину, когда что-то идет не так, вы не можете претендовать на всю заслугу, когда все идет хорошо.

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