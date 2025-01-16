17 января, узнайте, какой церковный праздник в этот день по новому и старому календарю.

17 января по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Антония Великого.

В народном календаре 17 января называют Антонов день.

17 января (30 января по старому стилю) - день памяти преподобного Антония Великого, его считают одним из самых известных раннехристианских святых.

Праздник 17 января по старому стилю - Собор 70-ти апостолов.

К преподобному Антонию принято обращаться с просьбами защитить от болезней, жизненных трудностей и семейных проблем.

17 января рекомендуется посвятить повседневным хлопотам и делам, например, уборке в доме, пристройках, стирке.

Женщины в Антонов день пекли небольшой круглый хлеб из толокна с пшеничной мукой, тесто готовили на молоке.

Колобки символизировали солнце, предки верили, что они имеют целебную силу, поэтому такой выпечкой угощали деток, родственников, соседей.

Что нельзя делать 17 января:

Народные приметы не советуют 17 января не рассказывать о своих планах на будущее, есть риск, что они не сбудутся.

Не рекомендуется также шить и вязать, дабы не "зашить" и не "завязать" дорогу к дому деньгам.

Следует особенно тщательно следить за словами, ведь в этот день они наделены магической силой, не стоит говорить лишнего.

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