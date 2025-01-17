После обмена клиент ПриватБанк получит наличные гривны сразу после операции, без зачисления на карту.

Государственный "ПриватБанк" увеличил лимиты на снятие валюты для клиентов, заказывающих обмен в кассах отделений.

Об этом рассказали в пресс-службе "ПриватБанка". Раньше максимальная сумма составила 100 тысяч гривен, но теперь предел для украинцев вырос.

Теперь размер лимита увеличился до 400 тыс. Пресссекретарь банка Олег Серга пояснил, что это решение было принято для удобства клиентов, впервые лимиты были пересмотрены в ноябре 2024 года.

В частности, повышение лимитов инициировали волонтеры, которые присылают SWIFT-переводы по закупке дронов и другого оборудования для Вооруженных сил Украины. В то же время лимит на получение иностранной валюты не изменился и остается на уровне 100 тыс. грн.

Отмечается, что после обмена клиент получит наличные гривны сразу после операции, не зачисляясь на карту. При обмене используется наличный курс ПриватБанка, а остальные до 100 грн зачисляются на карту или мобильный счет.

Однако недавно одна из клиенток банка сообщила на портале "Минфин", что не смогла получить перевод в 200 евро через Western Union, отправленный ее мужем из Португалии.

Причину блокирования сделки банк не уточнил, заявив, что проблема возникла со стороны международной платежной системы. Перевод вернули клиентке только через месяц.

Источник: AIN.

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