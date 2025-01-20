Пенсия будет начислена только со дня подачи заявления, что означает потеря выплаты за предыдущие месяцы.

В 2025 году многим гражданам Украины необходимо оформить пенсию , если они достигли соответствующего возраста и имеют достаточный страховой стаж, однако часть из них может остаться без выплаты на три месяца из-за собственной невнимательности.

Об этом информируют в Пенсионном фонде.

Как избежать потери пенсионных выплат

Пенсионеры, которые планируют выйти на пенсию в 2025 году, должны позаботиться о своевременном оформлении выплат. Заявку на пенсию следует подать в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста. Если это не сделать, пенсия будет начислена только со дня подачи заявления, что означает потерю выплаты за предыдущие месяцы.

Способы подачи заявления на пенсию

Подать заявку можно через несколько удобных каналов:

В мобильном приложении "Действие".

Онлайн через официальный веб-портал Пенсионного фонда.

Лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Новые условия выхода на пенсию в 2025 году

Вступившие в силу 1 января 2025 года изменения в пенсионной реформе предполагают, что для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Эти правила касаются как мужчин, так и женщин. При стаже от 22 до 31 года пенсию можно получить в 63 года. Владельцы стажа от 15 до 21 года выходят на пенсию только в 65 лет. Тем, кто имеет меньше 15 лет стажа, вместо пенсии будет начисляться государственная социальная помощь после достижения 65 лет.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.