Мужчина не признал долг, поскольку считал, что уже полностью оплатил кредит - в связи с этим "ПриватБанк" обратился в суд.

Клиент украинского банка "ПриватБанка", несмотря на погашение кредита, остался виновным в финансовом учреждении значительной суммы.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Как следует из материалов, в 2018 году украинец получил кредитный лимит в размере 40 тысяч гривен. Однако к 2024 году его долг перед банком вырос до 47 253 грн.

39473 грн задолженности по телу кредита;

7 779 грн по просроченным процентам.

Мужчина не признал долг, поскольку считал, что уже полностью оплатил кредит. В этой связи "ПриватБанк" обратился в суд, чтобы взыскать задолженность.

Представитель ответчика в суде заявил, что банк не уведомил клиента о размере начисленных процентов, а условия и правила предоставления услуг, которые являются частью кредитного договора, клиент не подписывал и не признает.

Суд обязал ответчика выплатить "ПриватБанку" 11409 грн по кредитному договору. В решении отмечено, что клиент исправно платил долг до 27 мая 2020 года, однако позже начал погашать кредит частично, хотя продолжал регулярно пользоваться средствами с кредитной карты.

За период пользования кредитными средствами до 1 января 2023 г. клиент потратил в общей сложности 78 513 грн, в то же время частичные выплаты составили 67 104 грн. Таким образом, остаток непогашенной задолженности по телу кредита составил 11409 грн.

Суд признал, что клиент не предоставил доказательств полного погашения кредита, поэтому частично удовлетворил иск "ПриватБанка" и взыскал указанную сумму в пользу банка.

Последние новости Украины:

ПриватБанк изменил правила обмена валют: теперь можно обменять доллары новым способом.

Правила получения карт: ПриватБанк на год отменит оплату одной из своих услуг.

ПриватБанка не выдал деньги, но списал их: банкомат выключился при отключении электричества.