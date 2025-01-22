С начала 2025 года украинцы получат субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг по новым единым правилам.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, для определенных категорий граждан, в том числе участников боевых действий и лиц с инвалидностью, полученной во время войны, остаются в силе предварительные условия начисления льгот.

Как изменится система начисления субсидий

С 1 января 2025 все субсидии и льготы будут назначаться с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. Ранее некоторые льготные категории пользовались скидками на коммуналку вне зависимости от доходов. Эти изменения закреплены в Законе "О государственном бюджете на 2025 год".

В Минсоцполитике объяснили, что новый подход позволит более эффективно использовать бюджетные средства в условиях войны. Помощь будут получать только те, кто действительно в ней нуждается.

"Семья, которые обратятся по льготам после 1 января 2025 года, будут получать помощь по новым правилам. В то же время те, кто пользовался льготами до 31 декабря 2024 года, смогут остаться на старых условиях до завершения отопительного сезона 2024/2025", — отметили в ведомстве.

Кто сохраняет право на льготы по старым условиям

Льготы без изменений продолжат действовать для:

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью, полученной во время войны.

Монетизация льгот и контроль их использования

Кабинет Министров 17 января поддержал законопроект, стимулирующий граждан, получающих монетизированные льготы, использовать их для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Пока многие получатели субсидий тратят средства не по назначению, что увеличивает долги перед предприятиями критической инфраструктуры.

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