В столице, пьяный мужчина разбил стекло в автомобиле патрульной полиции, нанеся ущерб более чем на 16 тысяч гривен.
Об этом сообщается в приговоре Дарницкого районного суда.
Мужчина, уроженец Броваров Киевской области, находился в состоянии алкогольного опьянения, когда у озера "Лебедино" заметил патрульный автомобиль Mitsubishi Outlander. Он подошел к машине и кулаком ударил по правому заднему стеклу, в результате чего оно разбилось. Нанесенный ущерб Департамента патрульной полиции составил 16 935 грн.
Дарницкий районный суд признал обвиняемого виновным в хулиганстве и грубом нарушении общественного порядка, которое сопровождалось дерзостью и неуважением к обществу. Суд назначил ему наказание в виде пробационного надзора сроком на 1 год и 6 месяцев.
В течение этого времени мужчина обязан:
периодически регистрироваться в органах пробации;
сообщать об изменении места жительства, работы или учебы;
получать разрешение на выезд за границу.
Также Politeka писала , что в Измаиле Одесской области конфликт в супермаркете завершился серьезными травмами для охранника магазина. Мужчина избил охранника, потому что не хотел стоять в очереди.
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