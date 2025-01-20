Солнечное пятно уже в два раза больше Земли, которое может создать сильную вспышку, и геомагнитный шторм.

Большое солнечное пятно повернулось "лицом" к нашей Земле. Астросиноптики предупреждают, что пятно может стать причиной магнитной бури.

Солнечное пятно 3961 называют одним из самых больших солнечных пятен 25-го солнечного цикла.

После нескольких дней серьезного роста солнечное пятно повернулось к Земле и имеет магнитное поле "бета-гамма-дельта", которое содержит энергию для X-класса, об этом сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"Возможно, скоро произойдет геоэффективный взрыв", — предупредили астросиноптики.

Как говорится в прогнозе Meteoagent, который составляет прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 21 января, не будет геомагнитного колебание "красного" уровня.

Ученые British Geological Survey Geomagnetism сделали прогноз магнитных бурь на 20−23 января, и предупредили, что скорость солнечного ветра пока остается достаточно высокой из-за влияния корональной дыры.

В следующие пару дней она снизится, но существует вероятность незначительной магнитной бури.

Ученые прогнозируют, что геомагнитная тишина ожидается с 22 по 26 января.

Важно отметить, что прогноз магнитных бурь на конец января является ориентировочным и может меняться в зависимости от солнечной активности.

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