Отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным могут стать решающими для судьбы международной политики в ближайшие годы.

На фоне возвращения Трампа к власти и войне в Украине очень важно, смогут ли политики найти общий язык.

Как пишет The Times, Трамп и Путин имеют долгую историю сложных и противоречивых отношений. Во время первого президентского срока Трампа его отношения с Россией привлекали внимание по многочисленным обвинениям в связях с Кремлем, включая возможные финансовые операции и контакты с российской разведкой. Однако после расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не доказавшего фактов прямой зависимости Трампа от Москвы, ситуация оставалась неоднозначной.

В начале их отношений, еще до президентских выборов 2016 года, Путин хвалил Трампа, а тот отвечал комплиментами, что еще больше усиливало догадки об их взаимной симпатии. Однако даже во время их встреч, как, например, в Хельсинки в 2018 году, Трамп казалось, принял сторону Путина, заявив, что верит ему больше, чем ФБР.

Сейчас с возвращением Трампа на политическую арену ситуация изменилась. Кремль активно поддерживает идею его возвращения на должность, считая, что именно это могло бы предотвратить войну в Украине, которая началась после "потерянных выборов" 2020 года. Однако нынешний Трамп транслирует большую критику по отношению к Путину, заявив, что тот "разрушает Россию". В то же время, Кремль рассчитывает на возможность договоренностей с Трампом, которые могут позволить России сохранить оккупированные территории в Украине.

Эксперты отмечают, что и Трамп, и Путин обладают сильным, однако хрупким эго. И существует риск, что российский диктатор может неправильно оценить нового президента США.

"Если Трамп почувствует, что его не уважают, он может действовать непредсказуемо. Спровоцируйте его, и эта может попытаться сжечь нас, просто чтобы проучить", - подчеркивает российский чиновник.

Источник: thetimes .



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