Президент США Дональд Трамп продолжает применять давление на Россию из-за санкций, угрожая Москве дополнительными экономическими мерами, включая налоги, пошлины и санкции, если Владимир Путин не согласится на прекращение войны в Украине.

Энергетический сектор России, в частности нефтегазовая промышленность, наиболее уязвим в военной экономике Кремля, и именно здесь Трамп видит возможность нанести удар.

Старший журналист по энергетическим вопросам Аура Сабадус в своей статье Atlantic Council отмечает, что санкции США против российской энергетической отрасли были значительно усилены в начале 2025 года. Этот новый пакет санкций стал одним из самых агрессивных с начала полномасштабной войны. Это может стать важным фактором в переговорах о возможном мирном урегулировании войны в Украине, поскольку США, вероятно, увеличат экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, что позволит заменить российский газ.

Угроза дополнительных санкций касается транзита российской нефти через Украину. Трамп может призвать украинские власти запретить этот транзит в Венгрию, что еще больше усилит экономическое давление на Россию. И хотя США могут сталкиваться с ограничениями по газовым санкциям из-за увеличения спроса на СПГ со стороны Китая и Индии, это не уменьшает значения других мер, таких как усиление санкций на нефтяные поставки и расширение вторичных санкций.

Несмотря на трудности в достижении полного успеха санкционной политики, немаловажным фактором остается хрупкость энергетической империи России. В частности, "Газпром", главный энергетический игрок Кремля, уже понес значительные убытки за последние два года. В 2025 году эта ситуация может ухудшиться из-за прекращения транзита газа через Украину, что еще больше усугубит экономические трудности России.

Трамп, в свою очередь, продолжает тесно сотрудничать с ЕС и Великобританией, чтобы расширить и усилить санкции в отношении российского энергетического сектора. Это является сигналом Москве, что экономические проблемы России будут только углубляться, если Путин откажется от мирных переговоров и продолжит войну против Украины.

Источник: atlanticcouncil .

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