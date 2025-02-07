Большая половина мира активно поддерживает стремление Трампа добиться мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной.

Об этом Майкл Уолц заявил в интервью Fox News. Эту тему обсудили в связи с информацией, опубликованной изданием Reuters, ссылаясь на два российских источника. Они утверждали, что Москва рассматривает возможность встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Соединенных Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии. Волц отметил, что пока не может подтвердить или опровергнуть эту информацию, подчеркнув, что следует быть осторожными с источниками из России.

В то же время, он подчеркнул, что Трамп четко выразил свое желание завершить войну в Украине как можно быстрее, и добавляет, что его администрация получает разнообразные обращения от других стран, желающих помочь достичь этой цели.

"Что странно, половина мира пытается помочь президенту Трампу завершить эту войну и закончить ее справедливым способом, который будет предотвращать будущие войны. И мы получаем разные обращения, но сегодня мне нечего подтвердить или сообщить", - добавил Майк Волц.

Напомним, что еще во время своей предвыборной кампании Трамп утверждал, что будь он на посту президента, Россия не начала бы полномасштабную войну против Украины. Позже он обещал, что сможет завершить конфликт всего через 24 часа, но уже признал, что вопрос оказался гораздо сложнее, чем он мог предположить.

Источник: foxnews .

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